GAZİOSMANPAŞA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLANEN DUYURULUR

Gaziosmanpaşa İlçesi Yıldıztabya Mahallesi 1698 ada 8 (eski 1698 ada 5,6,7 parsel) parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan “ÜZERİNDEKİ BİNALAR 47 İBRAHİM GÜL E AİTTİR,49 AYŞE KOYUNERE AİTTİR ,51 HATİCE KINALIYA AİTTİR,ÜZERİNDEKİ BİNALAR NO:43 SEYFULLAH ASLAN-YASİN ÇİFTÇİYE AİTTİR,45 MUHARREM HIDIRA AİTTİR,ÜZERİNDEKİ BİNALAR 35 SALİH MERİÇE AİTTİR,37-39 MEHMET CANDAŞA AİTTİR,41 AYŞE CANDAŞA AİTTİR ,AYRICA 41 NOLU ŞU BİNAYA HALİM CANDAŞTA DAHİLDİR''muhtesatının zeminde olmadığı Gaziosmanpaşa Kadastro Müdürlüğü’nün 20/12/2024 tarih sayılı Tescil Bildirimi (Beyanname) ile belgelendiğinden, ilçemiz Gaziosmanpaşa İlçesi Yıldıztabya Mahallesi 1698 ada 8 parsel ( eski 1698 ada 5,6,7 parsel) sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan “ÜZERİNDEKİ BİNALAR 47 İBRAHİM GÜL E AİTTİR,49 AYŞE KOYUNERE AİTTİR ,51 HATİCE KINALIYA AİTTİR,ÜZERİNDEKİ BİNALAR NO:43 SEYFULLAH ASLAN-YASİN ÇİFTÇİYE AİTTİR,45 MUHARREM HIDIRA AİTTİR,ÜZERİNDEKİ BİNALAR 35 SALİH MERİÇE AİTTİR,37-39 MEHMET CANDAŞA AİTTİR,41 AYŞE CANDAŞA AİTTİR ,AYRICA 41 NOLU ŞU BİNAYA HALİM CANDAŞTA DAHİLDİR'' muhtesatı Türk Medeni Kanununun 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım tarihinden sonra terkin edilecek olup ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine dava açma hakkı bulunduğu hususu kayıtlarımızdan adres/mirasçısı tesbit edilemeyen muhtesat sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02153987