GAZİOSMANPAŞA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/81 Esas

DAVALI : Sevil Yaşar(T.C 175******34) Sabri ve Fatma kızı 06/08/1981 doğumlu



Davacı, Karayolları Genel Müdürlüğü İle dahili davalı Sevil Yaşar arasında Mahkememizde Görülmekte Olan Kamulaştırma (bedel Tespiti Ve Tescil) Davası Nedeniyle;



Açılan dava konusu İstanbul İli, Sultangazi ilçesi, Cebeci Mahallesi, 6407 ada 2parsel sayılı sayılı taşınmazın davacı idare adına tescilli talepli dava dosyasında dahili davalı Sevil Yaşar'ın tüm adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dahili davalı Sevil Yaşar'a 02/05/2023 tarihli Fen bilirkişi raporu, 19/07/2023 tarihli heyet bilirkişi raporu ve duruşma gününü bildirir davetiyenin ilanen tebliğine karar verildiğinden, işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (7) gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağına, tayin edilen gün ve saatte ibraz etmek istediğiniz vesikalarla duruşmaya gelmeniz veya vekil ile göndermeniz, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ve duruşmanın bırakıldığı 19/02/2025 günü saat 10:20'de duruşmada hazır bulunmanız hususu bilirkişi raporu ve duruşma gününü ilanen davetiye yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur.

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