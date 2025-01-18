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T.C. GAZİOSMANPAŞA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Esas : 2020/582-Ceza Dava Dosyası
Karar : 2021/644
İLAN
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıdave karar numarası yazılı 28/12/2021 tarihli ilamı ilesanık Asra Salem hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına kararı verildiği, Mohammad Sharıf ve Mastoureh kızı , 21/06/1998 Marıvan doğumlu Sanık ASRASALEM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 17.01.2025
#ilangovtr Basın no ILN02159187