T.C. GAZİOSMANPAŞA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas : 2020/582-Ceza Dava Dosyası

Karar : 2021/644

İLAN

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıdave karar numarası yazılı 28/12/2021 tarihli ilamı ilesanık Asra Salem hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına kararı verildiği, Mohammad Sharıf ve Mastoureh kızı , 21/06/1998 Marıvan doğumlu Sanık ASRASALEM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 17.01.2025

#ilangovtr Basın no ILN02159187