T.C.

GAZİOSMANPAŞA

9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

05.09.2024

Esas: 2022/501

Karar: 2023/353

İ L A N

Kasten Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/09/2023 tarihli ilamı ile sanık Hüseyin Türegün hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına kararı verildiği, Recep ve Fethiyeoğlu, 23/08/2001 Bakırköy doğumlu Sanık HÜSEYİN TÜREGÜN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.

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