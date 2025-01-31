GAZİOSMANPAŞA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/199

Davacı ALAETTİN ALKIN tarafından davalılar Nezahat Çalık ve diğerleri aleyhlerine İstanbul İli, Arnavutköy ilçesi, Bolluca Mahallesi, 0 ada, 70 Parsel sayılı taşınmazın satış suretiyle ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup Yusuf ve Ayşe'den olma 05/06/1936 doğumlu, 55918018524T.C. Kimlik Numaralı davalı Nezahat Çalık'ın en son Prof. Dr. Bahriye Üçok Caddesi 7-8. Kısım D:144 Bakırköy /İSTANBUL adresine çıkarılan tebligat adreste tanınmadığından bahisle iade edilmiş olup mahkememizce başkaca adresi de tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün kendisine ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı ALAETTİN ALKIN vekilinin 30.03.2023 harçlandırma tarihli dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin İstanbul İli, Arnavutköy ilçesi, Bolluca Mahallesi,0 ada,70 Parsel sayılı taşınmazda hissedar olduğunu, arsanın büyüklüğü ve hissedar sayısı dikkate alındığında taşınmazın aynen taksiminin mümkün olmadığından dolayı taşınmazın satış suretiyle ortaklığının giderilmesini talep etmiştir.

Duruşma Günü: 25/03/2025 günü saat: 11:15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere adresi meçhul olan NEZAHAT ÇALIK'a ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ yapılmış sayılmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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