GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2024/852 Esas

KARAR NO : 2024/1156

Basit Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/12/2024 tarihli ilamı ile maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Halil ve Emine oğlu, 20/05/1981 doğumlu, Ordu, Korgan, Aşağıyaylacık mah/köy nüfusuna kayıtlı YAHYA TAPKI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itiaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 10.03.2025

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