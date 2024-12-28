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GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 00:00

T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2022/772 Esas
KARAR NO : 2023/154

Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/01/2023 tarihli ilamı ile 15/1-1. fıkra maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Pagıl ve Valıa oğlu, 1991 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı SHARON PISAHOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Dair ilan tarihinden itiaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 25.12.2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02148112