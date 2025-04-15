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GAZİOSMANPAŞA 8. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

GAZİOSMANPAŞA 8. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 00:00

T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2024/342 Esas

İLAN

Davacı , FATİH CEKA ile Davalı, DONNA ROSE HAMILTON arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;
Tahkikatın sona erdiği, 24/06/2025 günü saat 11:15'deki duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 md hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluklarında hüküm verileceği hususu DONNA ROSE HAMILTON'e İLANEN TEBLİĞ ve ihtar olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02205956