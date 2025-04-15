GAZİOSMANPAŞA 8. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2024/342 Esas

İLAN

Davacı , FATİH CEKA ile Davalı, DONNA ROSE HAMILTON arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Tahkikatın sona erdiği, 24/06/2025 günü saat 11:15'deki duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 md hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluklarında hüküm verileceği hususu DONNA ROSE HAMILTON'e İLANEN TEBLİĞ ve ihtar olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02205956