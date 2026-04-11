GAZİOSMANPAŞA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/326 Esas

GAZİOSMANPAŞA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

DAVALI : AYHAN ÇOŞKUN

Davacı Musa Salih tarafından açılan davada, 16/01/2024 tarihinde zorla araca bindirilerek ormanlık alana götürülüp darp edilip silahla bacağına ateş edildiği, bu hususta yapılan ceza yargılamasında davalı hakkında mahkumiyet kararı verildiği, davacının olay nedeniyle sol bacağında 5. Derecede kemik kırığı oluşması nedeniyle geçici iş görememezlik tazminatı, kalıcı iş görememezlik ve ekonomik geleceğin sarsılması nedeniyle alacak ve tedavi giderleri talep ettiği, Fatih Mahallesi 277. Sokak Esenler/İstanbul adresinde ikamet eden davalı Ayhan Çoşkun adına çıkartılan davetiyelerin bila tebliğ iade edildiği ve davalının Marmara 7 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan firar eylemi gerçekleştirdiğinden adresi tespit edilemediğinden, işbu ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçisinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, HMK'nın 129/2. maddesi ile 121 ve devamı maddeleri gereğince dava ile ilgili elinizde bulunan belgelerin aslını veya onaylı örneklerini mahkemeye vermeniz, başka yerlerden getirtilecek belge dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı bilgileri bildirmek zorunda olduğunuz hususu dava dilekçesi ve tensip tutanağı tebliği yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 24/02/2026

