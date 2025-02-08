T.C. GAZİOSMANPAŞA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2022/462 Esas

KARAR NO : 2024/754

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/11/2024 tarihli ilamı ile Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan sanık Ercan KAYA' nın 5237 Sayılı TCK nun 142/2-h maddesi gereğince 4 yıl 2 ay hapis cezası, Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan TCK'nun 116/1 maddesi gereğince 5 ay hapis cezası ile cezalandırıldığı, müşteki Abed ve Shahnaz oğlu, 22/04/1979 dğ. Amer ALKOUD tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve sanığın istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına ve genel internet haber sitesinden, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle itiraz edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 07/02/2025

#ilangovtr Basın no ILN02169882