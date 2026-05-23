×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

GAZİOSMANPAŞA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

GAZİOSMANPAŞA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2026 00:00

T.C. GAZİOSMANPAŞA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2026/359 Esas
KARAR NO : 2026/331

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/05/2026 tarihli ilamı ile5 yıl süreyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilen Mahmut ve Hamra oğlu, 01/01/2002 Rakka doğumlu, ALİ EL DERVİŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 05/03/2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02476819