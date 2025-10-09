GAZİOSMANPAŞA 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO :2024/767 Esas

KARAR NO :2025/144

Tehdit ve Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/04/2025 tarihli ilamı ile TCK 106/1-2 maddesi gereğince Tehdit suçundan 5 ay 18 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, hakaret suçundan Beraatine karar verilen Mehmet Sait ve Habibe oğlu, 20/06/1997 doğumlu İsmail TİLAVER tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 07/10/2025

