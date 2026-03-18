GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2026 00:00

T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/159 Esas

KARAR NO : 2025/797

Resmi Belgede Sahtecilik (Teşebbüs) suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/12/2025 tarihli ilamı ile 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Adel ve Fatımah oğlu, 15/10/1967 doğumlu SAHAB ABO KHAMIS tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR.16.03.2026.

 

