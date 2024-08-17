T.C.

GAZİOSMANPAŞA

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya-Karar No: 2015/671 Esas - 2021/439

EK KARAR

DOSYA NO : 2015/671 Esas

KARAR NO : 2021/439

HAKİM : Büşra Ceren KARADENİZ TÜRKEL 220153

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : Burcu ÇAKIR 104257

SANIK : OĞULCAN EMRE SEZER, HASAN BEKİR ve BEYHAN oğlu, 07/03/1997 EMİNÖNÜ doğumlu, İSTANBUL, FATİH, TOPKAPI mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yıldıztabya Mah.Akgün Sok.No:10/1 İç Kapı No: 1 Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No : 24971052134

SUÇ : Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma

SUÇ TARİHİ : 12/04/2015

ASIL KARAR TARİHİ : 16/03/2021

EK KARAR TARİHİ : 12/07/2024

KANUN MADDESİ : Türk Ceza Kanununun 155/2 maddesi

VERİLEN CEZA : 10 Ay Hapis ve 80 TL Adli Para Cezası

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen16/03/2021 tarihli gerekçeli kararın sanığın PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile tebliğ olunamamıştır.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

1-) Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ve genel internet haber sitelerinden birinde ilanına,

2-) İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına;

Kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edileceği hususu tebliğ olunur.12/07/2024

#ilangovtr Basın no ILN02078327