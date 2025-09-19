T.C. GAZİOSMANPAŞA 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya-Karar No: 2025/27 Esas - 2025/235

T.C. GAZİOSMANPAŞA 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2025/27 Esas

KARAR NO : 2025/235

SANIK : MUKHAMMAD DJAVODOV, ALİ ve MEVLUDE oğlu, 06/08/1993 SAMARKAND doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. aydos mahallesi hicrin sokak, no:41 Pendik istanbul adresinde oturur.

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ : 01/12/2024

ASIL KARAR TARİHİ : 19/06/2025

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 19/06/2025 tarihli ilamı ile 5271 sayılı TCK'nın 204/1 maddesi uyarınca sanık hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı sanığın yokluğunda verilen karar, sanığın bilinen tüm adreslerine tebliğ yapılmak üzere gönderilmiş, sanığın adres kayıt sisteminde mernis adresinin bulunmadığı, sanığın bilinen adreslerinde ikamet etmemesi nedeniyle tebligat yapılamadığı, sanığında adresinin olmaması nedeni ile mahkememizce yapılan adres araştırmalarından da netice alınamayarak sanığın adresi tespit edilemediğinden sanığa tebligat yapılamamış ve kararın usulüne uygun şekilde tebliği mümkün olmamıştır.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın Sanık MUKHAMMAD DJAVODOV'e tebliğ edilebilmesi için Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince tiraj yüksek gazete ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 GÜN SONRA tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 14 GÜN içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle itiraza başvurabileceği İLANEN tebliğ olunur. 17/09/2025

