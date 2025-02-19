GAZİOSMANPAŞA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2025/34 Esas

KARAR NO : 2025/74

Sahte Banka veya Kredi Kartı Kullanmak Suretiyle Yarar Sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/02/2025 tarihli ilamı ile verilen mahkememizin yetkisizliğine, dosyanın görevli ve yetkili İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine ilişkin kararı Abduselam ve Güzel oğlu, 01/03/2000 doğumlu, Muş, Malazgirt, Akalan mah/köy nüfusuna kayıtlı İSMAİL KARABAYIR'a tebliğ edilememiş, tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 18.02.2025

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