GAZİOSMANPAŞA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/7 Esas

KARAR NO : 2025/384

Kötü Muamele, Kasten Yaralama suçlarından mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/04/2025 tarihli ilamı ile düşme kararı verilen Ali ve Fatma oğlu, 1967 Suriye doğumlu, MOHAMMAD ALFARIS tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 22.04.2025

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