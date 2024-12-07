T.C. GAZİOSMANPAŞA 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

EK KARAR

DOSYA NO : 2024/448 Esas

KARAR NO : 2024/21

HAKİM : Selin UĞRAŞ 252295

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : Burcu ÇAKIR 104257



SANIK : MEHRAN RASHIDY, GHLAM MOHAMMAD ve AMINA oğlu, 07/07/1994 KABUL doğumlu,Adnan Kahveci Mah. Güzel Sk. No:4 Daire:13 B Blok Beylikdüzü/İstanbul Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No : 99354651990



SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ : 29/04/2023

ASIL KARAR TARİHİ : 16/09/2024

EK KARAR TARİHİ : 28/11/2024

KANUN MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1. maddesi

VERİLEN CEZA : 1 Yıl 8 Ay Hapis - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen 16/09/2024 tarihli gerekçeli kararın sanığın PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile tebliğ olunamamıştır.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

1-) Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince trajı yüksek Gazete ve genel internet haber sitelerinden birinde ilanına,



2-) İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına;

Kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibinebeyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edileceği hususu tebliğ olunur. 28/11/202

#ilangovtr Basın no ILN02136081