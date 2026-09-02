GAZİOSMANPAŞA 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2024/1097 Esas

KARAR NO : 2025/127

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak, suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/02/2025 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle, 3/10, 3/18 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Nadır ve Mevlude kızı, 05/11/1985 doğumlu, Özbekistan nüfusuna kayıtlı Nılufar SHERMATOVA tüm aramalara ve istinabe işlemlerine rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 27.07.2026

#ilangovtr Basın no ILN02540608