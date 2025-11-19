GAZİOSMANPAŞA 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2025/110 Esas

KARAR NO : 2025/286

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak, 5607 Sayılı Yasanın 3/18. Maddesine Muhalefet, mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/05/2025 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle, 3/18, 3/10, 54 maddesi gereğince İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 200 TL ADLİ PARA, 1 YIL 3 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Ali ve Kadriye oğlu, 01/11/1983 doğumlu, Adana/Yüreğir/Kiremithane nüfusuna kayıtlı SERKAN TOKTAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 13.11.2025

