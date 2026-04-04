T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 12/03/2026 tarih, 2020/238 esas 2026/187 karar sayılı kararla neticeten;

1- Sanıklar Seyed Mohsen Jafarifarsi ve Gazal Moayeri hakkında her ne kadar 5237 sayılı TCK'nın 204/1 maddesinde düzenlenen resmi belgede sahtecilik suçundan dolayı cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmış ise de; yüklü eylemi kanunda suç olarak tanımlanmayan sanıkların 5271 sayılı CMK m.223/2-(a) maddesi uyarınca AYRI AYRI BERAATLERİNE;

2- Adli Emanetin 2020/1817 sırasında kayıtlı 'Collıns FAREN adına BD524830 seri nolu Macaristan posaportu, Andrew FAREN adına BD520092 seri nolu Macaristan pasaportu ve Sofiya FAREN adına BD802216 seri nolu Macaristan pasaportu'nun DOSYADA DELİL OLARAK SAKLANMASINA,

3- 5271 sayılı CMK'nın 327/1 maddesi gereğince işbu dava nedeniyle yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

KararınAbdolalı ve Mehangiz kızı 1983 İran Azerbaycan doğumlu sanık GHAZAL MOAYERI ve Seyed Fathalı ve Azar oğlu 1983 İran doğumlu sanık SEYED MOHSEN JAFARIFARSI'a dosyada mevcut beyan adreslerine tebligat yapılamadığı, Başkaca tebliği mümkün kılan bir adresin mevcut olmadığı anlaşılmakla;

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Mahkememizin 12/03/2026tarih, 2020/238 esas 2026/187 kararının, Türkiye Geneli50.000 altı bir gazetede veyerel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde İLANINA;

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra, gerekçeli kararınsanık GHAZAL MOAYERI ve sanık SEYED MOHSEN JAFARIFARSI'A TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞINA,

Hüküm fıkrasının, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 güniçinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle beraat kararı yönünden İstinaf Mahkemesine Mahkemesine itiraz yolu açık olduğu hususu,

İlana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine,

İlan ücretinin karar kesinleştikten sonra haksız olan taraftan tahsiline,

Keyfiyet ilan olunur. 02/04/2026

