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GAZİOSMANPAŞA 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

GAZİOSMANPAŞA 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2026 00:00

T.C. GAZİOSMANPAŞA 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN

DOSYA NO :2023/431 Esas
KARAR NO :2025/518

6136 Sayılı Yasaya Aykırılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/09/2025 tarihli ilamı ile 6136 SK 13/1 maddesi gereğince 1 Yıl Hapis ve 1500 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Hayrettin ve Hampul oğlu, 10/04/1982 doğumlu Evren EREN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Dair, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 21/09/2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02555312