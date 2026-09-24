GAZİOSMANPAŞA 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO :2023/431 Esas

KARAR NO :2025/518

6136 Sayılı Yasaya Aykırılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/09/2025 tarihli ilamı ile 6136 SK 13/1 maddesi gereğince 1 Yıl Hapis ve 1500 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Hayrettin ve Hampul oğlu, 10/04/1982 doğumlu Evren EREN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 21/09/2026

#ilangovtr Basın no ILN02555312