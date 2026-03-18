GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/14 Esas

DAVACI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ :AV. OLCAY YURDAKUL

DAVALI : SELİM HAKKI SAYARER

Davacı tarafından aleyhinize açılan İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Sazlıbosna Mahallesi, 0 ada, 4128 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili Kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporu tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı tarafından aleyhinize açılan İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Sazlıbosna Mahallesi, 0 ada, 4128 parsel sayılı taşınmazın dava tarihi itibariyle hissenize denk düşen kamulaştırma bedeli 847.333,33-TL olarak hesaplanmış olup, HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

