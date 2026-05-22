GAZİOSMANPAŞA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

12.05.2026

Sayı :2025/49 Esas

İ L A N

Davacı Jamal Mohammed Aboulqasım Alsoumadı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında; Mohamed ve Halıma oğlu, Fas 14/11/1982 doğumlu, 99702328932 yabancıkimlik numaralı Mohamed Azız Boudchar tüm aramalara rağmen bulunamamış ve istinabe yoluyla Sudan ülkesindeki adresine çıkarılan tebligatında Sudan'da meydana gelen iç çatışmalar nedeniyle yerine getirilemediğinden, dava dilekçesi ve ara kararın ilanen Mohammed Azız Boudchar'a tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu İstanbul ili Arnavutköy ilçesi, Arnavutköy Mahallesi, 21913 parsel 5326/54289 arsa paylı bodrum + zemin kat, bağımsız bölüm numarası 1 olan parselde kayıtlı dubleks meskendeki veArnavutköy Mahallesi 21869 parsel 3472/50900 arsa paylı zemin + bodrum kat 11 nolu bağımsız bölüm depolu dükkan niteliğindeki taşınmazların tapu kaydının iptali ile davacı JamalMohammed Aboulqasım Alsoumadı adına tapuya tescilinin talep edildiği vetaşınmazların tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmuştur.Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 2 haftalık süre sonra tebligat yapılmış sayılır ve dava dilekçesi veara karara HMK 122. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde cevap verilmediğitaktirde HMK'nun 128.mad.si gereği işlem yapılacağı ilanen tebliğ olunur.

