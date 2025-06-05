T.C. GAZİOSMANPAŞA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

04.06.2025

Sayı : E.34838658-2025/227-Ceza Dava Dosyası

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Şüpheli Malakhat Buludova'nın (Pasaport No: 18AE11614), daha önce kolluk görevlilerine vermiş olduğu kimlik bilgilerinin gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi üzerine, Şüphelinin gerçek kimliğini saklayarak suç tarihinde kolluk görevlilerine kendisini "MELAHAT MAMİDOV" adlı kişi olarak tanıttığı, kolluk görevlilerince verilen kimlik bilgileri üzerine şüphelinin parmak izi ve kayıt formunun tanzim edildiği, bu suretle şüphelinin üzerine atılı "Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan" suçunu işlediğinin, şüphelinin kimlik tespitinden 2 gün önce farklı soy isim beyanında bulunduğu, bu itibarla savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, kolluk görevlilerince tanzim edilen tutanak ile parmak izi ve kayıt formlarından anlaşılmakla; Şüpheli hakkında hapis cezasına hükmedilmesi halinde 5237 sayılı TCK'nin 206/1 ve 53/1'inci maddesi gereğince cezalandırılması talebi ile mahkememize kamu davası açılmıştır.

-CMK 251/2 maddesi gereğince tensip ve iddianame özetinin sanığa tebliğ edilerek beyan ve savunmalarını iki hafta içerisinde mahkememize veya ikameti ya da bulunduğu yere en yakın mahkememize gönderilmek üzere Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilmek suretiyle beyanda bulunabileceği, tebligata tensip zabtı ve yargılamanın Basit yargılama Usulüne göre yapılacağı ve duruşma yapılmayarak hüküm kurulabileceği, toplanmasını istediği deliller var ise bunları bildirmesi ayrıca mahkeme tarafından resen delilller toplanacağı hususunun İHTARINA,

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce düzenlenen 29/05/2025 tarihli Tensip zaptı ile iddianame özetinin sanığın yapılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır.

Yukarıda Tensip zaptı ve iddianame özetinin tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Gazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ ve ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02238906