GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2024/649 Esas

DAHİLİ DAVALI: 1-REMZİYE ÜSTÜNDAĞ İP İstanbul - Çatalca - Çanakça Mah. Uysal Sk. No: 44A/1 Çatalca/ İSTANBUL

Davacı Maliye Hazinesi vekilinin dava dilekçesi ile; Dava konusu İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Çilingir Mahallesi, 477 Parsel (Yeni 105 Ada, 17 Parsel) sayılı taşınmazın 21/06/1974 tarihinde yapılan tapulama sonrası yaklaşık 31 yıl süreyle bir hareket görmemiş olduğunu, taşınmazda tapulamadan sonra yapılan ilk işlemin 15.07.2005 tarih ve 9101 yevmiye numaralı satış vaadi şerhi, sonraki işlemin de 25.10.2013 tarihli ve 20745 yevmiye numaralı intikal işlemi olduğunu, tapulama ile intikal işlemi arasında da yaklaşık 39 yıl bulunduğunu, özellikle taşınmazların çok değerli olduğu İstanbul'da, uzun yıllar hareket görmeyen bu gibi taşınmazlarla ilgili olarak yapılan düzeltmenin, intikal ve sonrasındaki satış işlemlerinde hak sahibinin tespiti mevzuat dikkate alınarak özel çaba ve dikkat gerektirmektedir. Oysa açıklandığı üzere, değişik tarihlere ilişkin alınan veraset ilamları ile nüfus kayıtları arasında dikkat çekici ve Hazine zararına sebep olacak tutarsızlıklar bulunduğunu, bütün bu açıklamalar ışığında son tapu maliki Recep Duman adına yapılan tescilin yolsuz tescil niteliğinde olduğunun görüldüğünü, terditli açmış oldukları işbu davada asıl taleplerinin yolsuz tescil nedeniyle tapunun iptali ile Hazinenin mirasçılığı doğrultusunda taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmesi olduğunu, Hazinenin miras bırakan Mehmet oğlu İzzet'in mirasçısı olduğundan dava konusu 477 parseli satın alma yoluyla edinen, taşınmaz satış vaadi şerhi işleminin tarafı ve tapuda yapılan hatalı intikal ve devir işlemlerinden haberdar olduğu açık olan davalı Recep Duman adına yapılan yolsuz tescilin iptali ile tapunun Hazine adına tesciline karar verilmesini, ayrıca Çatalca Hazine avukları tarafından tapudaki bahse konu hatalı işlemlerin dayanağı veraset ilamları hakkında da verasetin iptali davalarının açılacağını, açıklanan nedenlerle İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Çilingir Mahallesi, 477 Parsel (Yeni 105 Ada, 17 Parsel) sayılı taşınmazda telafi edilemez zararlarının doğmasını önlemek amacıyla dava konusu taşınmazın tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.

Mahkememizce düzenlenen 15/11/2024 tarihli tensip tutanağı ile;

3-Dava dilekçesinin ve tensip zaptının HMK'nun 27 ve 122 maddesi uyarınca davalı tarafa tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına,

Çıkartılacak tebligata; "ekte gönderilen dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçisinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR" şeklinde meşruhat verilmesine,

Ayrıca çıkartılacak tebligata "HMK'nın 129/2. Maddesi yollaması ile 121 e devamı maddeleri gereğince dava ile ilgili elinde bulunan belgelerin aslını veya onaylı örneklerini mahkemeye vermesi, başka yerlerden getirtilecek belge dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı bilgileri bildirmek zorunda olduğunun İHTARINA" şeklinde meşruhat verilmesine,

4- Cevap dilekçesinin verilmesi halinde bu dilekçenin davacıya tebliğine ve tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde HMK'nın 136. Maddesi gereğince cevaba cevap dilekçesi verilebileceğini ihtar eder şekilde davacıya tebliğine,

5- Cevaba cevap dilekçesinin verilmesi halinde bu dilekçenin davalıya tebliğine ve tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde HMK'nın 136. Maddesi gereğince 2. cevap dilekçesi verilebileceğini ihtar eder şekilde davalıya tebliğine,

6- Tarafların HMK 121 ve 129/2. Maddeleri uyarınca delil olarak gösterdikleri belgeleri dava veya cevap dilekçelerine ekleyerek vermeleri ile başka yerden getirtilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri açıklamaları halinde bahsi geçen belge ve delillerin getirtilmesi için ilgili yerlerden celbine, masrafın gider avansından karşılanmasına,

7-HMK 141. Maddesi uyarınca taraflara cevaba cevap ve 2. Cevap dilekçelerinin verilmesi ile birlikte iddia veya savunmalarını genişletemeyeceklerinin bildirilmesine, (Tensip tutanağının taraflara tebliği ile sureti ile ihtaratın yapılmasına)

8-Tarafların yatırması gereken harç ve avans giderlerinin eksikliği halinde tamamlanması için gereğinin yapılmasına (HMK 120-324/1-2 Madde).

9-Dilekçeler teatisi tamamlandıktan sonra ön incelemenin HMK 139. Maddesine göre duruşmalı ya da HMK'nın 138. Maddesi gereğince duruşmasız yapılabileceği ve duruşmalı yapılması halinde duruşma gün ve saatinin HMK'nın 139. Maddesi uyarınca ayrıca taraflara bildirileceği,

10-Ön incelemede yargılamaya devam edilmesine karar verildiği takdirde ön incelemenin sonunda veya daha sonra verilecek duruşma gününün HMK 139. Maddesindeki meşruhatı taşır şekilde tebliğ edileceği hususunun taraflara ihtarına, (Tensip tutanağının taraflara tebliği ile sureti ile ihtaratın yapılmasına)" şeklinde ara karar düzenlendiği,

Mahkememizce düzenlenen 20/05/2026 tarihli Ön inceleme tensip tutanağı ile;

Ön incelemenin duruşmalı yapılmasına ve taraflara HMK 139. maddesi gereğince ön inceleme duruşma gününün bildirilmesine, tebliğe çıkacak davetiyeye;

"Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları,

Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği,

Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği," ihtarının eklenmesine,

Masrafın davacı tarafından mahkeme veznesine yatırılan avanstan karşılanmasına,

Ön inceleme duruşmasının 01/10/2026 günü saat 09:40'a bırakılmasına tensiben karar verildi.

Dahili Davalı Remziye Üstündağ İp'in (T.C 20015207928) bildirilen adreslerine çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, adres araştırmasına rağmen adresi tespit edilemediğinden, işbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza usulüne uygun tebligat yapılmış sayılacağından, duruşmanın bırakıldığı 01/10/2026 günü saat 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nun 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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