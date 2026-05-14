T.C.

GAZİOSMANPAŞA

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

20.04.2026

Sayı : 2025/141 Esas

İLAN

Davacılar , HASAN İBAR, SİBEL KEZER, TAYFUN İBAR, ZEKİYE ZEVCAN ÇAĞLAR, ZELİHA İBAR ileDavalılar , ARZU İBAR, AYHAN İBAR, AYTEN İBAR, HÜSEYİN GÜLLER, HÜSEYİN İBAR, SİNEM UZUN, UMUT UZUN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Mahkememizce düzenlenen 13/05/2025 tarihli tensip tutanağı ile;

Mahkememizden verilen 11/10/2004 tarih ve 2001/1136 Esas 2004/666 sayılı kararının Yargıtay 1. Hukuk Dairesi'nin 2025/19 Esas, 2025/497 Karar, 10/02/2025 tarihli kararı ile BOZULMASINA karar verilmiş olmakla davanın mahkememizin yukarıdaki esasına kaydı yapılıp incelendi:

1- Taraflara Yargıtay ilamı ve işbu tensip zaptı ekli duruşma gün ve saatini bildirir meşruhatlı çağrı kağıdı tebliğine,

2- Davalılar Ayhan İBAR, Ayten İBAR, Hüseyin GÜLLER'in vefat ettiği anlaşılmakla, davacılar vekiline, davalılar Ayhan İBAR, Ayten İBAR, Hüseyin GÜLLER'in verasetini almak üzere yetki ve mirasçılarını davaya dahil etmek üzere 1 aylık süre verilmesine,

3- 2 nolu ara karar gereği veraset ilamı ve dahili dava dilekçesi sunulduğunda ilgili kişilere dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi, Yargıtay ilamı ve işbu tensip zaptı ekli duruşma gün ve saatini bildirir meşruhatlı çağrı kağıdı tebliğine,

4- Davacılar vekiline 5.500,00 TL gider avansını yatırmak üzere 2 haftalık süre verilmesine,

5- Davacı tarafa Yargıtay bozma ilamı doğrultusunda, TMK m 640 uyarınca muris Yıldıray İBAR'ın tüm mirasçılarının davaya katılımı, muvafakatlarının sağlanması yada mümkün değilse Yıldıray İBAR terekesini işbu davada temsil etmek üzere tereke temsilcisi atanmasını sağlamak üzere dava açmak üzere 2 haftalık süre verilmesine,

6- GOP 1. SHM'ye müzekkere yazılarak, mahkemelerinin 1991/1260 Esas, 1992/30 Karar sayılı dosyalarının bir suretinin UYAP üzerinden mahkememize gönderilmesinin istenilmesine," şeklinde ara karar düzenlendiği,

Dahili Davalı Umut UZUN'un (T.C 10130693812) bildirilen adreslerine çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, adres araştırmasına rağmen adresi tespit edilemediğinden, işbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza usulüne uygun tebligat yapılmış sayılacağından, duruşmanın bırakıldığı 25/06/2026 günü saat 10:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nun 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu,duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.20.04.2026

