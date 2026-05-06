GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

B E K E N D M A K I N G

VAN DE 1E CIVIELE RECHTBANK / PRESIDENTIE TE GAZIOSMANPAŞA, TÜRKİYE

DOSSIER NR : 2016/494 Dossier

EISER : 1-MAIKE BASTRO NİZAM e.a.

Er wordt u meegedeeld dat in de door de eiser ingediende zaak betreffende de Annulering en Inschrijving van Onroerend Goed; De rechtbank in het vooronderzoeksrapport van 23-02-2026 heeft bepaald dat ‘’Het vooronderzoek met zitting zal worden gehouden en de partijen in overeenstemming met artikel 139 van het Burgerlijk Procesrecht geïnformeerd worden over de datum van de vooronderzoekszitting, dat aan de uitnodiging de volgende waarschuwing wordt toegevoegd; ‘’Dat de partijen de nodige voorbereidingen moeten treffen voor een mogelijke schikking, Dat als slechts één partij bij de zitting verschijnt en de andere partij niet, de afwezige partij geen bezwaar kan maken tegen de handelingen die in zijn afwezigheid worden verricht, Dat de partijen binnen een termijn van twee weken na ontvangst van de uitnodiging de documenten die zij in hun verzoek hebben vermeld, maar nog niet hebben ingediend, bij de rechtbank moeten indienen of laten verkrijgen van elders, Dat indien deze verplichtingen niet binnen de gestelde termijn worden nagekomen, ervan wordt uitgegaan dat men afstand doet van het gebruik van die bewijzen,’’ Dat de kosten door de eiser zullen worden betaald uit het op de rechtbankkas gestorte voorschot. Het vooronderzoek vindt plaats op 14-05-2026 om 10:05 uur. U dient persoonlijk aanwezig te zijn bij de zitting of u dient zich te laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Indien u niet aanwezig bent, zal de procedure in uw afwezigheid worden voortgezet, conform artikel 139 van het Burgerlijk Procesrecht. Deze kennisgeving wordt als geldig beschouwd op de dag van de zitting.

