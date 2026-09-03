GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/2316 Esas

KARAR NO : 2024/572

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/03/2024 tarihli ilamı ile İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 3740 TL ADLİ PARA, 1 YIL 3 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Tarkhanovna ve Nubar06/02/1961 doğumlu,Anaıt OGANESYAN adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 02.09.2026

#ilangovtr Basın no ILN02541497