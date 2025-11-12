×
GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 00:00

T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/949 Esas

KARAR NO : 2025/239

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/05/2025 tarihli ilamı ile 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Murtaza ve Zeynep 01/06/1965 doğumlu, RIZA BOZTEPE adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 11.11.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02333082

 