GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/2439 Esas

KARAR NO : 2024/502

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/03/2024 tarihli ilamı ile İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 100 TL ADLİ PARA, 2 YIL 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Hasanalı ve Şahnaz23/09/1980 doğumlu, ZEINAB RAHIM adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 14.02.2025

#ilangovtr Basın no ILN02176450