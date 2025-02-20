GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/1114 Esas

KARAR NO : 2024/1088

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/05/2024 tarihli ilamı ile 5000 TL ADLİ PARA, 7000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Fereidoon ve Saghıdeh18/08/1998 doğumlu, FARKHONDEH EISTGALDI adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 14.02.2025

#ilangovtr Basın no ILN02176454