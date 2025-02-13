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GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 00:00

T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2022/920 Esas
KARAR NO : 2024/438

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/02/2024 tarihli ilamı ile 820 TL ADLİ PARA, 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Yusupovıch ve Sahıbe 16/05/1991 doğumlu, AZIZBEK YUSUPOV adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 24.01.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02172432