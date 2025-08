GAZİEMİR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN Muhdesatın/Belirtmenin Terkini

İzmir İli Gaziemir İlçesi Çay Mahallesi 2211 ada 1 Parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde “DAM AHMET OĞLU KAMİL TARAFINDAN YAPILMIŞTIR.- A11 no ile gösterilen kerpiç ev ŞERİF SARIŞINKAYA YA ait olup 2,06 m2. yola tecavüzlüdür.- A12 NO İLE GÖSTERİLEN KERPİÇ EV ŞERİF SARIŞINKAYA A AİT OLUP 12,26M2 Sİ YOLA TECAVÜZLÜDÜR-A13 no ile gösterilen kerpiç ev Şerif SARIŞINKAYA a aittir.- A14 no ile gösterilen kerpiç ev Osman DİŞÇİ ye ait olup 5,23 m2. si yola tecavüzlüdür.- A15 no ile gösterilen kerpiç ev Ahmet DİŞÇİ ye ait olup 5,67m2. si yola tecavüzlüdür.- A16 no ile gösterilen kargir ev Halil BALCI, MESUT DİŞÇİ ve AHMET DİŞÇİ ye ait olup 3,55m2. si yola tecavüzlüdür.- A17 no ile gösterilen kerpiç dam olup 6,39 m2. si yola tecavüzlüdür.- A18 no ile gösterilen kerpiç damdır.- A19 no ile gösterilen kargir ev Alaattin BALCI ya ait olup 16,74 m2. si 2211/2 parsele tecavüzlüdür.- A20 no ile gösterilen kargir ev Hamza AK a ait olup 121,03m2. si 2211/2 parsele tecavüzlüdür.” Muhdesatının/belirtmesinin zeminde olmadığı Menderes Kadastro Birimi’nin 26/06/2025 tarih 2025-401 sayılı Tescil Bildirimi ile bilgilendirildiğinden, yukarıda belirtilen belirtme iş bu ilanın yayım tarihinden sonra 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 1026’ıncı maddesi gereği terkin edilecek olup,ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak 30 (Otuz) gün içinde terkine karşı dava açma hakkı bulunduğu hususu kayıtlarımızdan kimlik bilgisi/adresi/mirasçısı tespit edilemeyen muhtesat/beyan sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019’uncu Maddesi gereği tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02271718