GAZİANTEP VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

T.C

GAZİANTEP VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Taşlıca Mahallesi BUSEM Bölgesinde Hafriyat Çalışması Sonucu Çıkarılacak Kalker Malzeme Satılması İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü olan 29.07.2025 Salı günü saat 10:00 ’a kadar istenilen belgelerle birlikte Yatırım İzleme Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

1- İdarenin:

a) Adresi: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı ŞEHİTKÂMİL / GAZİANTEP PK:27090

b) Telefon ve faks numarası: 0342 215 25 00-0342 215 25 04

c) Elektronik Posta Adresi: gaziantepyikob@hotmail.com

2- İhale Konusu işin:

a) Niteliği türü ve miktarı:

Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Taşlıca Mahallesi BUSEM Bölgesinde Hafriyat Çalışması Sonucu Çıkarılacak Kalker Malzeme Satılması İşi (400.000 ton Kalker Malzeme Satılması işi) için ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari ve teknik şartname ve diğer ihale evraklarına idareden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Taşlıca Mahallesi BUSEM Bölgesinde Hafriyat Çalışması Sonucu Çıkarılacak Kalker Malzeme Satılması İşi

c) İşin süresi: 720 (Yediyüzyirmi) takvim günüdür.

d) Muhammen Bedel: 30 TL/Ton

e) Toplam Muhammen Bedel: 12.000.000,00 TL

3- İhalenin Yapılacağı yer: Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Salonu- İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı ŞEHİTKÂMİL/GAZİANTEP PK:27090

Tarihi ve saati: 29.07.2025 Salı saat: 10:00

4- İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

4.1.Gerçek Kişiler İçin:

a) Nüfus Cüzdan fotokopisi

b) Vekaleten ihaleye katılması halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü.

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d) Adli Sicil Belgesi,

e) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

f) Yüklenici muhammen bedelin en az %3’ü kadar geçici teminat mektubu sunacaktır veya muhammen bedelin en az %3’ü kadar bedeli Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Vakıfbankası Gaziantep Şubesi TR85 0001 5001 5800 7312 1964 57 hesabına yatıracaktır.

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde, KİK in standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

h) Yer Gördü Belgesi

i) Yasaklı Sorgulama (KİK)

j) Taahhütname

k) Adres Beyanı (İkametgâh Belgesi)

l) Şartname bedeli 1.000,00 TL’dir.

m) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,

n) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka makbuzu,

4.2.Tüzel Kişiler İçin:

a) Nüfus Cüzdan fotokopisi

b) Vekaleten ihaleye katılması halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü.

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d) Adli Sicil Belgesi,

e) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

f) Yüklenici muhammen bedelin en az %3’ü kadar geçici teminat mektubu sunacaktır veya muhammen bedelin en az %3’ü kadar bedeli Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Vakıfbankası Gaziantep Şubesi TR85 0001 5001 5800 7312 1964 57 hesabına yatıracaktır.

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde, KİK in standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

h) Yer Gördü Belgesi

i) Şirket Ortaklarının isimleri ile Ortaklık oranlarını belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya tevsik eden belgeleri,

j) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi,

k) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

l) Yasaklı Sorgulama (KİK)

m) Taahhütname

n) Adres Beyanı (İkametgah Belgesi)

o) A.Ş. olan firmalar Pay Defteri sunacaktır. (Mali Müşavir imzalı)

p) Şartname bedeli 1.000,00 TL’dir.

q) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,

r) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka makbuzu,

5- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur

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