GAZİANTEP VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT MODELİ İHALE İLANI

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” ile “Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi” modeline göre ihaleye çıkarılmıştır.

İşin Adı : Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 1676/3, 1677/6, 1677/12, 1682/13, 1683/7, 1683/8, ada/parseller üzerine Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İli : Gaziantep İlçesi : Nizip Mahallesi : Mimar Sinan Ada / Parsel No : 1676/3, 1677/6, 1677/12, 1682/13, 1683/7, 1683/8 Yüzölçümü : 8.143,02m² Vakfı : Mülhak Elhac Kasım Ağa Bin Ahmet Ağa Vakfı Makam Onayı, Tarih ve Sayısı : Vakıflar Meclisi’nin 22.01.2024 tarih ve 21491294-050.01-15/47-19/50-14/46- 20/51-18/49-17/48 sayılı kararları ile Bölge Müdürlüğünün 18.08.2026 tarih ve 1144689 sayılı Komisyon Kararı. Tahmin Edilen (Muhammen) Bedel : 314.465.000,00TL(ÜçYüzOnDörtMilyonDörtYüzAltmışBeşBinTürk Lirası) olup, bu bedel Vakfa alınacak bağımsız bölüm toplam satış değer bedeli ve 15.000,00TL nakit bedeldir. Geçici Teminat Bedeli : 9.433.950,00TL (DokuzMilyonDörtYüzOtuzÜçBinDokuzYüzElliTürkLirası)olup, bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir. İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi kapsamında Kapalı Teklif İhalesi İhale Dökümanlarının (Görüleceği ve Temin Edilebileceği) Adres : Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü, İncilipınar Mahallesi, Prof. Muammer Aksoy Bulvarı, Vakıflar Güven İş Merkezi, No:8 Şehitkamil / Gaziantep İhale Günü / Saati : 17.09.2026 – Perşembe Günü – Saat 14:00 İrtibat Telefonu, Faks : 0 342 232 44 25 – 0 342 232 53 17 / İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr

A- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazlardan;

1. Gaziantep ili, Nizip ilçesi, Mimar Sinan Mahallesinde bulunan;

1676 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz için mimari avan projeye göre yapılacak inşaattan A Blok tamamının vakfa alınması,

1677 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmaz için mimari avan projeye göre yapılacak inşaattan A Blok Depo (Dükkan) 1, Depo (Dükkan) 2, 1, 4, 5 ve 8 no.lu bağımsız bölümlerin vakfa alınması,

1677 ada, 12 parselde kayıtlı taşınmaz için mimari avan projeye göre yapılacak inşaattan A Blok Depo (Dükkan) 2, 2, 3, 6 ve 7 no.lu bağımsız bölümlerin vakfa alınması,

1682 ada, 13 parselde kayıtlı taşınmaz için mimari avan projeye göre yapılacak inşaattan A bloktaki bağımsız bölümlerin tamamı, B Bloktaki bağımsız bölümlerin tamamının vakfa alınması

1683 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmaz için mimari avan projeye göre yapılacak inşaattan A Bloktaki Depo (Dükkan) 3, 5, 7, 9 ve 11 bağımsız bölümlerin, B Bloktaki Depo (Dükkan) 3 no.lu bağımsız bölümün vakfa alınması,

1683 ada, 8 parselde kayıtlı taşınmaz için mimari avan projeye göre yapılacak inşaattan A Blok Depo (Dükkan) 4, Depo (Dükkan) 5 bağımsız bölümlerin, B Bloktaki Depo (Dükkan) 1, Depo (Dükkan) 2 bağımsız bölümlerin vakfa alınması,

000,00TL nakit paranın vakfa ödenmesi,

Toplam 15 adet Dükkân (Depo) ve 44 adet Daire ile 15.000,00TL vakfa alınması,

2. Her türlü masrafları ile finansmanı yüklenici tarafından karşılanmak üzere sözleşme tarihinden itibaren ilk 12 ay içinde, imar planına göre düzenlenen mevcut mimari avan projesinde belirtilen fonksiyona uygun olarak uygulama projelerinin (mimari, statik, elektrik ve tesisat, çevre düzenleme ve altyapı) hazırlanması, taşınmazların yatırıma hazır hale getirilmesi, taşınmazlar üzerindeki tüm yapıların yıkılması (varsa), enkazın iş yerinden uzaklaştırılması, yapılacak yapı ile ilgili gerekli tüm izin, ruhsat ve diğer belgelerin Belediye ve diğer tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilmesi, uygulama projesinin İdaremize, Belediyeye ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına onaylatılması, sonraki 24 ay içerisinde konut inşaatının bitirilerek işin sözleşmenin imzalanmasından sonra toplam 3 yıl içerisinde fen ve sanat kurallarına, işe ait sözleşme ve eki belgelerine uygun olarak tamamlanması, aksi takdirde sözleşmenin fesh edilerek kesin teminat ile o zamana kadar yatırılan kiraların İdareye gelir kaydedilmesi ve yapılan imalatların İdareye bağışlanmış sayılması,

3. Mimari avan projesinin ilgili meslek odasınca belirlenen tarifeden fazla olmamak üzere proje müellifine ihale uhdesinde kalan işin yüklenicisi tarafından defaten ödenmesi,

4. İmar durumunda veya herhangi bir sebepten ötürü avan projede meydana gelebilecek iyileşmenin sözleşme oranında İdaremize yansıtılması,

5. Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli şerh, beyan vb. kaldırılması,

6. 634 sayılı yasa gereğince taşınmazların fonksiyonuna uygun yönetim planının Bölge Müdürlüğü gözetiminde hazırlanması,

7. Paylaşım dışı kalan yer ve alanların tapuda ortak alan olarak tescil edilmesi,

8. 3194 sayılı Kanuna göre, kamuya terk edilmesi gereken alanın belirtilen yasal orana kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde ise aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden (ekspertiz raporunda belirtilen 2026 yılı için güncel rayiç arsa m² birim değerinden az olmamak üzere) hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi,

Asgari şartlarda kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

B-İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte, İncilipınar Mahallesi, Prof. Muammer Aksoy Bulvarı, Vakıflar Güven İş Merkezi No:8-ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP adresinde bulunan Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 6. katındaki çok amaçlı salonda toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.

C-İhaleye teklif verecek istekliler, ihale dokümanı satış bedeli için 2.000,00- TL (İkiBinTürkLirası) bedeli Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Gaziantep Şubesindeki Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar adına olan TR66 0021 0000 0010 4802 7000 02 IBAN no.lu hesabına işin ismi, istekli adı ve Vergi/T.C no.su belirterek yatırdıktan sonra, mesai saatleri içerisinde, Prof. Muammer Aksoy Bulvarı, Vakıflar Güven İş Merkezi No:8 Şehitkamil adresinde bulunan Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü/Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü’nden taşınmaz için ihale dokümanı satın alabilecektir.

Ç- Taşınmaz için artırım teklifleri nakit değer ya da bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Teklif edilecek nakit değer toplamı, ihaleye esas herhangi bir bağımsız bölüm bedeline tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır. Teklif edilen nakit değer toplamı bağımsız bölüm bedeline tekabül ettiği halde, isteklinin bağımsız bölüm teklifinde bulunmaması halinde ihale komisyonu bağımsız bölümü İdareye bırakmayı kabul eder. Aksi takdirde isteklinin teklifi geçersiz sayılır.

D- İhaleye katılmak üzere kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 5. ve 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 11. maddesi doğrultusunda 17/09/2026 Perşembe günü saat 14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir (Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz).

2- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.),

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Geçici Teminat Mektubu: Taşınmazlar için ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya Vakıf Katılım Gaziantep Şubesindeki Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar adına olan TR66 0021 0000 0010 4802 7000 02 IBAN numaralı hesaba yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) yukarıda yazılı tutarın geçici teminat banka dekontu, havale/EFT yapılması halinde Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce teyit edilmiş havale belgesi,

f) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3),

g) Banka Referans Mektubu: Tahmin edilen bedelin % 10 kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.),

h) İş Deneyim Belgesi : Tahmin edilen bedelin % 50 'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

h.4 Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası,

h.5 Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği ve Mimarlıktır. Söz konusu diplomanın değerlendirilebilmesi için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerindeki tevsik edici belgeler ile birlikte sunulması zorunludur.

ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:5),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:6),

m) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatlı olmadığına dair taahhütname (Ek.9),

n) Teklif Mektubu: İç zarf: Şekli ve içeriği şartnamenin 11. maddesine göre hazırlanmış ve şartnameye ekli örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunun (Ek.7) konulacağı zarf.

3- Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

4- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

E- Yukarıda sayılan belgeler Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 17/09/2026 Perşembe günü saat 14:00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

F- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

G- Bu iş için yapılmış olan ilan bedelleri dâhil tüm giderler (vergi, resmi harç, sözleşme giderleri vs.) sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

H- İş bu İlan Metni mevzuatı gereği bulunması gereken özet bilgileri içermektedir. Detaylı bilgi ve belgeler ihale dosyasında mevcut olup, İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın no ILN02533409