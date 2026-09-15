Örnek No:55*

T.C.

GAZİANTEP SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/60 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/60 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, PANCARLI Mahalle/Köy, Pancarlı mahallesi Mevkii, 211 Ada, 1 Parsel, 1-DAVA KONUSU TAŞINMAZIN CİNSİ VE NEVİ: Tapu kaydı: Dava konusu taşınmaz Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi , Pancarlı mah. , ada 211, parsel 1'de kayıtlı 1.067,00 m2 alanında Bağ niteliklidir.Taşınmaz kadastro parselidir.

2- İNCELEME VE SONUÇ

Dava konusu 211 ada, 1 nolu parselin tamamı 1.067,002 m2 olup, henüz imar uygulaması görmediği ve kadastro parseli olduğu tespit edilmiştir. Fen bilirkişinin gösterdiği Yerinde yaptığım incelemede, taşınmazın yakın çevresinin kısmen yapılaşmalar Olduğu, her türlü Belediye ve sosyal hizmetlerden yararlandığı ve ulaşım sorunun olmadığı görülmüştür. Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı, tesis veya ekili, dikili bir şey bulunmamakta olup, boş arsa durumundadır.

İmar durumu : Dosyada bulunan Şehitkamil ilçe Belediyesi, Plan ve proje Müdürlüğünün E-25962331- 754- 264567 sayılı yazısında görüleceği üzere , 211 ada, 1 parsel'de kayıtlı taşınmazın 1/ 1000 ölçekli uygulama imar planında Taks: 0.40, Kaks(Emsal) 1.35 ayrık nizam üç katlı konut alanına ve yola gelmekte olduğu belirtmiştir.

Arsa ve bedeli: Taşınmaz şehrin batı bölgesinde olup şehir merkezine yaklaşık 3 km mesafededir. Belediye ve imar sınırları dahilinde olup , Şehrin gelişme bölgesindedir. Ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Belediye ve sosyal hizmetlerden tam olarak yararlanmaktadır. Taşınmazın

kuzeyinde Ali Şir Nevai caddesi, Batısında ise Karlstad caddesi geçmekte olup köşe başı parsel konumundadır.

Taşınmaz Adliye Sarayının yaklaşık 3-4 km güneyinde bulunmaktadır.Bu bölgenin tamamen imarlı ve çok katlı yapılaşmakta olması , şehrin gelişme bölgesinde olması , tercih edilen bir bölgede bulunması olumlu taraflarıdır. Hisseli olması ve kadastro parsel olması , imarda kısmen yola gitmesi Olumsuz tarafıdır. Yukarıdaki belirtilen özellikleri , bu bölgede yaptığım emsal araştırmaları ve serbest piyasa alım satım rayiçlerini de göz önüne alındığında taşınmazın imar parseli olarak beher m2 16.000,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır. Buna göre ;

Arsa bedeli: 1.067,00 m2 x 16.000,00TL = 17.072.000,00 TL'dir.

Adresi : Gaziantep Şehitkamil Pancarlı MahallesiŞehitkamil / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 1.067,00 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :

Kıymeti : 17.072.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : dosyasındadır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 14:00

11/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02548108