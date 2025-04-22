Örnek No:55*

T.C.

GAZİANTEP

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/93 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/93 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, YAYLACIK Mahalle/Köy, YAYLACIK MAH. ALABELEN MEVKİ Mevkii, 107 Ada, 13 Parsel, TAPU KAYDI : Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Yaylacık Mahallesi, Alabelen Mevki, Ada 107, Parsel 13' de kayıtlıdır. Yüzölçümü 28.827,46 m2 olup, Tapu kaydında cinsi Tarla olarak belirtilmiştir. İMAR DURUMU : Dava konusu Taşınmaz, Şahinbey Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.06.2020 tarihli İmar Durumu yazısına istinaden, Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Yaylacık Mahallesi, Alabelen Mevkii, Ada 107, Parsel 13 de kayıtlı bulunan taşınmazın, 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planın bulunmadığı, İmar Uygulaması yapılmamış olduğu ve Kadastro Parseli olduğu belirtilmektedir.

TAŞINMAZIN GENEL DURUMU VE DEĞERİ : Tapu kaydında cinsi Tarla olarak belirtilmiştir. Keşif esnasında dava konusu taşınmaz 5.700,46 m2 lik kısmının üzerinde 45-50 yaşlarında 73 tane Zeytin ağaçlarıyla , 45-50 yaşlarında 5 Antep Fıstığı ağaçlarının dikili olduğu, 10.000,00 m2 lik kısmının üzerinde buğday ekili olduğu, 13.127,00 m2 lik kısmının üzerinde ekili, dikili ve yapılı hiçbir şeyin olmadığı, Artezyen kuyusunun ve sulama imkanlarının bulunmadığı, taşınmazın kırmızı toprak yapısına sahip olduğu, işlendiği, sürüldüğü, budamasının yapıldığı ve yabancı otlarla mücadele yapıldığı, % 5-7 eğimli olduğu, topoğrafik yapısının düz olduğu, toprak profili ve derinliğinin iyi olduğu, drenaj ve erozyon probleminin olmadığı, su tutma kapasitesinin iyi olması, taşınmazın tek parça halinde olduğu ve makineli tarıma uygun olduğu, kadastro parseli olduğu, kuş uçuşu olarak Yaylacık Mahallesine 1-1,5 km mesafede olması, Yaylacık-Yazıbağı asfaltına cepheli olması, Burç Göletine 2-2,5 km mesafede olması, Gaziantep Huzur Evine 7-7,5 km mesafede olması, Gaziantep - Kilis Devlet Karayoluna 14-15 km mesafede olması, Gaziantep Hayvanat Bahçesi ve Burç Mesire Ormanlarına 12-13 km mesafede olması, Uğurlu Termal Dinlenme Tesislerine 8,5-9 km mesafede olması, Gaziantep Şehir Merkezine 21-22 km, yüzölçümünün çok büyük olması, etrafında bağ evleri ve villaların olması, yakınlarında besi çiftliklerinin olması, alınıp satılabilen ve tercih edilen yerlerden olduğu, ulaşımının kolay olmasından dolayı işgücü temini ve üretilen her türlü ürünün pazara ulaştırılmasının yanında, hissedar sayısının fazla olması, belediye hizmetlerinden ( su, elektrik, haberleşme, ulaşım, kanalizasvon| yararlanmadığı gibi olumsuz özellikleri de bulunmaktadır.

SONUÇ Taşınmazın genel durumu, yıllık getireceği net gelir ve mevkisinde bulunan taşınmazların, Serbest piyasadaki Emsal alım-satım değerleri, İmar Uygulaması yapılmamış Kadastro Parseli olduğu, 1/1.000 Uygulama İmar Planı dışında kaldığı, imara alınmadığı, arsa vasfı kazanmadığı, belediye hizmetlerinden ( su, elektrik, haberleşme, ulaşım, kanalizasyon ve çöp toplama) yararlanmadığı, arazinin tarımsal özelliğinin iyi olmadığı, tarımsal üretim amacıyla kullanıldığı, yüzölçi çok olması, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde olması, ulaşımın çok kolay olması, kuş uçuşu olarak Yaylacık Mahallesine 1-1,5 km mesafede olması, Yaylacık-Yazıbağı asfaltına cepheli olması, Burç Göletine 2-2,5 km mesafede olması, Gaziantep Huzur Evine 7-7,5 km mesafede olması, Gaziantep ? Kilis Devlet Karayoluna 14-15 km mesafede olması, Gaziantep Hayvanat Bahçesi ve Burç Mesire Ormanlarına 12-13 km mesafede olması, Uğurlu Termal Dinlenme Tesislerine 8,5-9 km mesafede olması, Gaziantep Şehir Merkezine 21-22 km, yüzölçümünün çok büyük olması, etrafında bağ evleri ve villaların olması, yakınlarında besi çiftliklerinin olması, alınıp satılabilen ve tercih edilen yerlerden olduğu, ulaşımının kolay olmasından dolayı işgücü temini ve üretilen her türlü ürünün pazara ulaştırılmasının yanında, hissedar sayısının fazla olması, taşınmazın kısmen dikili Kuru Tarım Arazisi olması, gibi olumlu ve olumsuz özellikleri dikkate alınarak üzerinde bulunan zeytin ve fıstık ağaçlarıyla yapılan değerlendirmede m2 fiyatı 225,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Adresi : Gaziantep Şahinbey Yaylacık Mahallesi 107 Ada 13 Parsel. Şahinbey / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 28.827,46 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :

Kıymeti : 6.486.178,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Dosyasındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2025 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2025 - 13:33

21/04/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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