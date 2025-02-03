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Örnek No:55*

T.C.

GAZİANTEP

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2024/87 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/87 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, 60.YIL Mahalle/Köy, 3281 Ada, 4 Parsel, Satış dosyasında bulunan Şahinbey İlçe Tapu Müdürlüğünün 15.10.2024 tarih ve 14177380 sayılı yazısı ekinde bulunan tapu kayıtlarına göre satış konusu taşınmaz Gaziantep İli Şahinbey İlçesi 60. Yıl Mahallesi, 3281 ada 4 parselde bulunan taşınmaz olup 95,50 m2 yüzölçümlüdür, ?ARSA? niteliklidir ve çoklu hisse şeklinde paylı mülkiyet durumundadır. Taşınmazların imar durumu ile alakalı olarak, Şahinbey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.10.2024 tarih ve 258647 sayılı yazısı ve ekinde bulunan imar paftasında belirtildiği üzere konu taşınmazların bulunduğu parselin ?Bitişik Nizam 2 Katlı Konut Yapı Adasına? denk geldiği hususları belirtilmektedir.

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Keşif günü fen bilirkişisinin göstermiş olduğu yerde yapılan incelemede satışa konu taşınmazın 60. Yıl Mahallesi 78011 nolu sokak üzeri Kapı No:28 Şahinbey/Gaziantep posta adresinde bulunan bitişik nizam 2 katlı, müstakil mesken yapı ve arsası olduğu görülmüştür, taşınmaz 78011 nolu sokak ile 78017 nolu sokağın kesiştiği yerde köşe konumludur, taşınmazın etrafında bitişik nizam 2-3 katlı yapılar ve ara sokaklar bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz şehir merkezinin güney-batısında konumlanmakta olup, taşınmazın etrafı tamamen yapılaşmıştır, satışa konu parselin bulunduğu bölge, orta ve altgelir gurubunun tercih ettiği bir bölge olup ağırlıklıruhsatsız yapılaşmanın olduğu bir bölgedir. Taşınmaz, meskun mahalde olup belediye hizmetlerinden istifadesi tamdır. Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve 60.Yıl Belediye Evi bilinen yakın yerlerdir.

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Taşınmaz da yapılan incelemede, zemin kattaki meskenin kapalı olduğu görülmüştür, 1. kattaki meskende yapılan incelemede, meskenin iç duvarları sıvalı ve boyalı olup, oda tabanları karo mozaik kaplaması yapılmıştır. Meskenin kapıları ahşap, pencere doğramaları PVC'dir. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır, ısıtma odun/kömür/elektrik sobası ile sağlanmaktadır, genel anlamda, yapı yaşı ile de orantılı olarak orta seviye işçilik ve malzeme seçiminin olduğu görülmüş olup yapı yaşı olarak 25-30 yıl üzeridir. Yerinde yapılan ölçüm ve tespitler sonucu 2 katlı bu yapı toplamda yaklaşık 200,00 m2 brüt yapı alanlıdır. Yapı bedel tespiti hususunda, bu 3 katlı yapının yaşı ve yapı yıpranma oranları dış görünüm, dış mekanda yapılan incelemeler, varsa eksik imalat (boya, sıva vs.) durumu, yapı tarzı ve vb. bir takım gözlemler sonucu ve mevcut yapının genel kondisyonu da göz önüne alındığında %32 yapısal yıpranma oranı öngörülmektedir. Konu yapının bedel tespiti için inşaat maliyet sınıfı III-A dır, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak yayınlanan 2024 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerine göre III-A sınıfı yapılar için güncel birim maliyet 12.250,00 TL/m2 dir.

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Satışa konu taşınmazın arsa bedeli ile ilgili olarak ta taşınmazın bulunduğu arsanın keşif tarihi itibariyle, bulunduğu semt ve mevkii, benzer emsallerin alım satım rayiçleri, kullanım alanı, sosyal donatılara yakınlık, ulaşılabilirlik, konum, talep durumu vs. değerine etki edebilecek tüm etkenler ile günün ekonomik koşulları, tüm değer artırıcı unsurları ile değer azaltıcı unsurları vb. özellikleri dikkate alınmıştır. Piyasa değeri yaklaşımı varsayım yöntemi kullanılarak değer takdirinde bulunulmuştur. Buna göre parselin 1 m2 arsa bedelinin keşif tarihi itibariyle ortalama 14.000,00 TL /m² olabileceğine kanaat getirilmiştir.

İCMAL:

1) 2 Katlı Yapı bedeli: 200,00 m2 x 12.250,00 TL/m2x 0,68 (%32 yıpranma/yapı kond.) =1.666.000,00 TL

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2) Arsa bedeli: 95,50 m2 x 14.000,00 TL /m² = 1.337.000,00 TL.

Toplam Taşınmaz Değeri: 1.666.000,00 + 1.337.000,00 = 3.003.000,00 TL dir.

Adresi : 60. Yıl Mahallesi 78011 Nolu Sokak Üzeri Kapı No:28 Şahinbey / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 95,5 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :

Kıymeti : 3.003.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Dosyasındadır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2025 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2025 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2025 - 12:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, 60.YIL Mahalle/Köy, 3281 Ada, 1 Parsel, Gaziantep İli Şahinbey İlçesi 60. Yıl Mahallesi, 3281 ada 1 parsel de bulunan taşınmaz 70,11 m2 yüzölçümlüdür, ARSA niteliklidir ve çoklu hisse şeklinde paylı mülkiyet durumundadır. Taşınmazların bulunduğu parselin Bitişik Nizam 2 Katlı Konut Yapı Adasına? denk geldiği hususları belirtilmektedir.

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Keşif günü fen bilirkişisinin göstermiş olduğu yerde yapılan incelemede satışa konu taşınmazın 60. Yıl Mahallesi 78017 nolu sokağa cepheli konumda olduğu, zemin kat + 2 normal kat olmak üzere toplam 3 katlı olduğu görülmüştür, normal katlardaki dairelere girişler bitişik vaziyette olan ve 3281 ada 4 parsel üzerinde kiKapı No:28 olan bina girişinden sağlanmakta olduğu görülmüştür, 2 normal katta birer adet daire bulunmakta olup zemin katta ise 2 adet kapalı garaj/depo olduğu görülmüştür. Fen bilirkişisinin göstermiş olduğu parsel sınırlarına göre satışa konu 1 parselde bulunan 3 katlı binanın yarısı satışa konu olmayan 3281 ada 6 parsel nolu komşu parsel içerisinde kalmaktadır, taşınmazın etrafında bitişik nizam 2-3 katlı yapılar ve ara sokaklar bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz şehir merkezinin güney-batısında konumlanmakta olup, taşınmazın etrafı tamamen yapılaşmıştır, satışa konu parselin bulunduğu bölge, orta ve altgelir gurubunun tercih ettiği bir bölge olup ağırlıklıruhsatsız yapılaşmanın olduğu bir bölgedir. Taşınmaz, meskun mahalde olup belediye hizmetlerinden istifadesi tamdır. Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve 60.Yıl Belediye Evi bilinen yakın yerlerdir.

Taşınmaz da yapılan incelemede, taşınmazın zemin katı hali hazırda depo olarak kullanılmaktadır. Duvarları sıvalı boyalı olup, kapısı demir sac kapıdır. 1. Ve 2. kattaki meskenler mimari hacim ve alan olarak ayını yapıda olup dış cephesi ve iç duvarları sıvalı boyalıdır, oda tabanları karo kaplamadır, meskenlerin iç kapıları ahşap doğrama pencereleri pvc doğramadır. Meskenlerin hali hazırda elektrik ve suyu mevcut olup de yapılan incelemede, meskenin iç duvarları sıvalı ve boyalı olup, oda tabanları karo mozaik kaplaması yapılmıştır. Meskenin kapıları ahşap, pencere doğramaları PVC'dir. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır, ısıtma odun/kömür/elektrik sobası ile sağlanmaktadır, genel anlamda, yapı yaşı ile de orantılı olarak orta seviye işçilik ve malzeme seçiminin olduğu görülmüş olup yapı yaşı olarak 25-30 yıl üzeridir. Yerinde yapılan ölçüm ve tespitler sonucu 3 katlı bu yapı toplamda yaklaşık 410,00 m2 brüt yapı alanlıdır. Yapı bedel tespiti hususunda, bu 3 katlı yapının yaşı ve yapı yıpranma oranları dış görünüm, dış mekanda yapılan incelemeler, varsa eksik imalat (boya, sıva vs.) durumu, yapı tarzı ve vb. bir takım gözlemler sonucu ve mevcut yapının genel kondisyonu da göz önüne alındığında %32 yapısal yıpranma oranı öngörülmektedir. Konu yapının bedel tespiti için inşaat maliyet sınıfı III-A dır, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak yayınlanan 2024 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerine göre III-A sınıfı yapılar için güncel birim maliyet 12.250,00 TL/m2 dir. Daha önce açıklandığı üzere Fen bilirkişisinin göstermiş olduğu parsel sınırlarına göre satışa konu 1 parselde bulunan 3 katlı binanın yarısı satışa konu olmayan 3281 ada 6 parsel nolu komşu parsel içerisinde kalmaktadır, satışa konu bu binanın tamamı 3281 ada 1 parsel tarafından kullanımda olduğundan ve yapı bütünlüğü gereği mevcut yapı bölünemeyeceğinden mütecaviz durumda olan yapı alanıda kıymet takdirinde hesaba katılmıştır.

İCMAL:

1) 3 Katlı Yapı bedeli: 410,00 m2 x 12.250,00 TL/m2x 0,68 (%32 yıpranma/yapı kond.) =3.415.300,00 TL

2) Arsa bedeli: 70,11 m2 x 13.000,00 TL /m² = 911.430,00 TL.

Toplam Taşınmaz Değeri: 3.415.300,00 + 911.430,00 = 4.326.730,00 TL dir.

Adresi : 60. Yıl Mahallesi 78017 Sokağa Cepheli No:28 Şahinbey / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 70,11 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :

Kıymeti : 4.326.730,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Dosyasındadır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2025 - 13:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 13:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2025 - 13:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2025 - 13:59

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, İSMETPAŞA Mahalle/Köy, 886 Ada, 109 Parsel, Satış dosyasında bulunan Şahinbey İlçe Tapu Müdürlüğünün 15.10.2024 tarih ve 14177380 sayılı yazısı ekinde bulunan tapu kayıtlarına göre satış konusu taşınmaz Gaziantep İli Şahinbey İlçesi İsmet PaşaMahallesi, 886 ada 109 parselde bulunan taşınmaz olup 5,93 m2 yüzölçümlüdür veDÜKKAN niteliklidir

Taşınmazın imar durumu ile alakalı olarak, Şahinbey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.10.2024 tarih ve 258647 sayılı yazısı ve ekinde bulunan imar paftasında belirtildiği üzere konu taşınmazların bulunduğu parselin Kentsel Sit Alanında, Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına Göre Yola? denk geldiği hususları belirtilmektedir.

Taşınmazın tapu kayıtlarında belirtildiği üzere ve keşif günü fen bilirkişinin gösterdiği parsel üzerinde tek katlı, bir dükkan olduğu görülmüştür. Bu yerin hali hazırda boş olduğu tespit edilmiştir. Belediye caddesinin kuzeyinde ve caddeye doğrudan cepheli tek bölümlü dükkanın duvarları ince sıva üzerine boya yapılmıştır. Taban kaplamaları yapılmış olup, ön güney cephesinde camekan ve metal otomatik kepenk yapılmıştır, elektriği mevcuttur. Dükkanın inşaat alanı, parsel alanına tam oturmuş olup 5,93 m2 dir, dükkanın olduğu bina yaklaşık 50-60 yıllıktır.

Taşımaz eski şehir merkezinde olup çevresi tamamen yapılaşmış olup, genellikle imara uygun yapılaşmadığı görülmüştür. Yakın çevresinde eski ve tarihi çarşı merkezi, kuyumcular, pasajlar, ticari bürolar, dükkanlar, çeşitli işyerleri ve alışveriş merkezlerinden oluşmaktadır. Tarihi Tuzhanı, Elmacı Pazarı, Bakırcılar Çarşısı veBuğday Pazarı gibi alış-verişin yoğun olduğu yerlere çok yakındır. Taşınmaz Hacı Veli Camisinin yaklaşık 20m güneyinde konumlanmakta olup Belediye Caddesine cephelidir. Taşınmaz her türlü belediye ve sosyal hizmetlerden tam olarak faydalanmaktadır. Ulaşım durum çok elverişlidir. Yaklaşık 100 mt kuzeyinde Gaziler Caddesi bulunmaktadır, ticari potansiyeli yüksektir. Mahalli posta adresi: İsmetpaşa Mahallesi, Belediye Caddesi, No: 2/1 Şahinbey/G. ANTEP tir.

Satışa konu dükkanın değerlemesinde yeterli piyasa verisi olduğu için, güvenilir ve gerçekçi değerleme yöntemi olan ?emsal değeri yaklaşımı? yöntemi kullanılmıştır. Bu değerleme yönteminde değerlemesi istenilen gayrimenkullerin yer aldığı yakın bölgede ortak temel özelliklere sahip, benzer konuda faaliyet gösteren ticari ve karşılaştırılabilir dükkanlar bulunmaya çalışılmıştır. Söz konusu dükkan alış-verişin ve ticaretin yoğun olarak yapıldığı eski çarşı bölgesinde bulunmakta olup kıymetli ve rağbet gören bir mıntıkada bulunmaktadır, taşınmazın bulunduğu bölge, kuyumcu, tuhafiyeci, tekstilci, gümüşçü, dövizci ve takıcı gibi esnafların yoğun olarak faaliyet gösterdiği bir bölgedir. Güncel tarih itibariyle, bölgede yapılmış olan araştırmalarda emsal olabilecek satılık, kiralık, değerleme konusu taşınmazın özelliklerine benzer ve aynı faaliyet konusuna sahip durumdaki dükkanların fiyatları, konumu, iç mekân özellikleri dikkate alınmıştır. Buna göre taşınmazın yakın bölgesinde bulunan emsal olabilecek dükkanların birim fiyatlarının 200.000,00 - 250.000,00 TL /m² arasında olduğu anlaşılmış olup konu dükkan için birim değer ortalama 225.000,00 TL /m² olarak tespit edilmiştir.

İCMAL:

- Konu dükkanın olabilir piyasa değeri: 5,95 m2 x 225.000,00TL/m2= 1.338.750,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Adresi : İsmetpaşa Mahallesi, Belediye Caddesi, No: 2/1 Şahinbey / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 5,93 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.338.750,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Kentsel sit alanıdır tevhid ve ifraz K.T.B bağlı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2025 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2025 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2025 - 14:59

31/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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