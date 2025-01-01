Örnek No:55*

T.C.

GAZİANTEP

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/55 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/55 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, SIRASÖĞÜT Mahalle/Köy, 119 Ada, 40 Parsel, TAPU KAYDI : tapu kaydına istinaden bu taşınmaz, Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Sırasöğüt Mahallesi, Kıraçbağ Mevki, Ada 119, Parsel 40 de kayıtlıdır. Yüzölçümü 34.224,25 m2 olup, Tapu kaydında cinsi fıstıklık olarak belirtilmiştir. tapu kaydında taşınmazın Döne KANAR ve Müşterekleri adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.

İMAR DURUMU : Dava konusu Taşınmazın, Şahinbey Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.11.2023 tarihli İmar Durumu yazısına istinaden, Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Sırasöğüt Mahallesi, Alinin kozu Mevki, Ada 119, Parsel 40' de kayıtlı bulunan taşınmazın 1/1.000 ölçekli Uygulaması İmar Planı dışında olup, İmara alınmadığı, Arsa vasfı kazanmadığı, Kadastro Parseli olduğu belirtilmektedir.

TAŞINMAZIN GENEL DURUMU VE DEĞERİ : Tapu kaydında cinsi fıstıklık olarak belirtilmiştir. Keşif esnasında da dava konusu taşınmazın üzerinde değişik yaş ve cinslerde meyve ağaçlarının (A. Fıstığı,zeytin, badem ve bağ omcaları) seyrek dikili olduğu, ve yapılı hiç bir şeyin olmadığı, Artezyen kuyusunun ve sulama imkanlarının bulunmadığı, kırmızı topraklı, taşınmazın yeterince işlenmediği, sürülmediği, budamasının yapılmadığı, yabancı ot mücadelesinin yapılmadığı, % 12-15 eğimli olduğu, topoğrafik yapısının biçimsiz olduğu, toprak profili ve derinliğinin iyi olmadığı, taşlıklı ve kayalıklı olduğu, imar ve ihyasının yeterince yapılmadığı, drenaj ve erozyon probleminin olduğu, su tutma kapasitesinin iyi olmadığı, taşınmazın tek parça halinde olduğu ve makineli tarıma uygun olmadığı, kadastro parseli olduğu, kuş uçuşu olarak, mahallelere giden asfalt yola 1 km mesafede olması, Sırasöğüt Mahallesine 2-2,5 km mesafede olması, Gaziantep- Kilis Devlet Karayoluna 17-18 km mesafede olması, Gaziantep Şehir Merkezine 22-23 km, yüzölçümünün çok büyük olması, alınıp satılabilen ve tercih edilen yerlerden olmadığı, ulaşımının kolay olmadığı, işgücü temini ve üretilen her türlü ürünün pazara ulaştırılmasının yanında, hissedar sayısının fazla olması, belediye hizmetlerinden ( su, elektrik, haberleşme, ulaşım, kanalizasyon) yararlanmadığı gibi olumsuz özellikleri de bulunmaktadır.

SONUÇ: Taşınmazın genel durumu, yıllık getireceği net gelir ve mevkisinde bulunan taşınmazların, Serbest piyasadaki Emsal alım-satım değerleri, İmar Uygulaması yapılmamış Kadastro Parseli olduğu, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında kaldığı, imara alınmadığı, arsa vasfı kazanmadığı, belediye hizmetlerinden (su, elektrik, haberleşme, ulaşım, aydınlatma, kanalizasyon) yararlanmadığı, arazinin tarımsal özelliğinin iyi olmadığı, yüzölçümünün çok büyük olması, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde olması, ulaşımın kolay olmaması, hissedar sayısının fazla olması, alınıp ve satılmasının zor olduğu, taşınmazın dikili kuru tarım arazisi niteliğinde olması, imar ve ihyasının yeterince yapılmadığı, makinalı tarıma uygun olmadığı gibi olumlu ve olumsuz özellikleri dikkate alınarak ve üzerinde bulunan değişik yaş ve cinslerdeki bakımsız meyve ağaçlarıyla birlikte yapılan değerlendirmede m2 fiyatı 120,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Adresi : Sırasögüt Mah. 119 Ada 40 Parsel Şahinbey / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 34.224,25 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.106.910,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Dosyasındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2025 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 14:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, SIRASÖĞÜT Mahalle/Köy, SIRASÖĞÜT MAH. Mevkii, 115 Ada, 4 Parsel, TAPU KAYDI : tapu kaydına istinaden bu taşınmaz, Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Sırasöğüt Mahallesi, Alinin kozu Mevki, Ada 115, Parsel 4' de kayıtlıdır. Yüzölçümü 3.787,10 m2 olup, Tapu kaydında cinsi zeytinlik olarak belirtilmiştir. tapu kaydında taşınmazın Döne KANAR ve Müşterekleri adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.

İMAR DURUMU : Dava konusu Taşınmazın, Şahinbey Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.11.2023 tarihli İmar Durumu yazısına istinaden, Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Sırasöğüt Mahallesi, Alinin kozu Mevki Ada 115, Parsel 4? de kayıtlı bulunan taşınmazın 1/1.000 ölçekli Uygulaması İmar Planı dışında olup, İmara alınmadığı, Arsa vasfı kazanmadığı, Kadastro Parseli olduğu belirtilmektedir.

TAŞINMAZIN GENEL DURUMU VE DEĞERİ : Tapu kaydında cinsi zeytinlik olarak belirtilmiştir. Keşif esnasında da dava konusu taşınmazın üzerinde 60-70 yaşlarında zeytin ağaçlarının dikili olduğu, ve yapılı hiç bir şeyin olmadığı, Artezyen kuyusunun ve sulama imkanlarının bulunmadığı, kırmızı topraklı, taşınmazın işlendiği, sürüldüğü, budamasının yapıldığı, yabancı ot mücadelesinin yapıldığı, % 2-3 eğimli olduğu, topoğrafik yapısının düz olduğu, toprak profili ve derinliğinin iyi olduğu, drenaj ve erozyon probleminin olmadığı, su tutma kapasitesinin iyi olduğu, taşınmazın tek parça halinde olduğu ve makineli tarıma uygun olduğu, kadastro parseli olduğu, kuş Uçuşu olarak, Sırasöğüt Mahallesine 1-1,5 km mesafede olması, Gaziantep- Kilis Devlet Karayoluna 16-17 km mesafede olması, Gaziantep Şehir Merkezine 20-21 km, köylere giden asfalta cepheli olması, yüzölçümünün çok küçük olması, etrafında bağ evlerinin olması, alınıp satılabilen ve tercih edilen yerlerden olduğu, ulaşımının çok kolay

olmasından dolayı işgücü temini ve üretilen her türlü ürünün pazara ulaştırılmasının yanında, hissedar sayısının fazla olması, belediye hizmetlerinden ( su, elektrik, haberleşme, ulaşım, kanalizasyon) yararlanmadığı gibi olumsuz özellikleri de bulunmaktadır.

SONUÇ: Taşınmazın genel durumu, yıllık getireceği net gelir ve mevkisinde bulunan taşınmazların, Serbest piyasadaki Emsal alım-satım değerleri, İmar Uygulaması yapılmamış Kadastro Parseli olduğu, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında kaldığı, imara alınmadığı, arsa vasfı kazanmadığı, belediye hizmetlerinden (su, elektrik, haberleşme, ulaşım, aydınlatma, kanalizasyon) yararlanmadığı, arazinin tarımsal özelliğinin yeterince iyi olduğu, yüzölçümünün küçük olması, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde olması, ulaşımın çok kolay olması, mahallelere ve şehir merkezine giden asfalta cepheli olması, hissedar sayısının fazla olması, taşınmazın dikili kuru tarım arazisi niteliğinde olması, gibi olumlu ve olumsuz özellikleri dikkate alınarak ve üzerinde bulunan 60 -70 yaşlarındaki bakımlı zeytin ağaçlarıyla birlikte yapılan değerlendirmede m2 fiyatı 400,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Adresi : Sırasöğüt Mah. 115 Ada 4 Parsel Şahinbey / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 3.787,1 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.514.840,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Dosyasındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2025 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 14:10

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, SIRASÖĞÜT Mahalle/Köy, SIRASÖĞÜT MAH. Mevkii, 115 Ada, 5 Parsel, TAPU KAYDI : tapu kaydına istinaden bu taşınmaz, Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Sırasöğüt Mahallesi, Alinin kozu Mevki, Ada 115, Parsel 5' de kayıtlıdır. Yüzölçümü 3.139,54 m2 olup, Tapu kaydında cinsi zeytinlik olarak belirtilmiştir. tapu kaydında taşınmazın Döne KANAR ve Müşterekleri adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.

İMAR DURUMU : Dava konusu Taşınmazın, Şahinbey Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.11.2023 tarihli İmar Durumu yazısına istinaden, Gaziantep İli, Şahinbeyİlçesi, Sırasöğüt Mahallesi, Alinin kozu Mevkü, Ada 115, Parsel 5' de kayıtlı bulunan taşınmazın 1/1.000 ölçekli Uygulaması İmar Planı dışında olup, İmara alınmadığı, Arsa vasfı kazanmadığı, Kadastro Parseli olduğu belirtilmektedir.

TAŞINMAZIN GENEL DURUMU VE DEĞERİ : Tapu kaydında cinsi zeytinlik olarak belirtilmiştir. Keşif esnasında da dava konusu taşınmazın üzerinde 60-70 yaşlarında zeytin ağaçlarının dikili olduğu, ve yapılı hiç bir şeyin olmadığı, Artezyen kuyusunun ve sulama imkanlarının bulunmadığı, kırmızı topraklı, taşınmazın işlendiği, sürüldüğü, budamasının yapıldığı, yabancı ot mücadelesinin yapıldığı, % 2-3 eğimli olduğu, topoğrafik yapısının düz olduğu, toprak profili ve derinliğinin iyi olduğu, drenaj ve erozyon probleminin olmadığı, su tutma kapasitesinin iyi olduğu, taşınmazın tek parça halinde olduğu ve makineli tarıma uygun olduğu, kadastro parseli olduğu, kuş uçuşu olarak, Sırasöğüt Mahallesine 1-1,5 km mesafede olması, Gaziantep- Kilis Devlet Karayoluna 16-17 km mesafede olması, Gaziantep Şehir Merkezine 20-21 km, yüzölçümünün çok küçük olması, etrafında bağ evlerinin olması, alınıp satılabilen ve tercih edilen yerlerden olduğu, ulaşımının çok kolay olmasından dolayı işgücü temini ve

üretilen her türlü ürünün pazara ulaştırılmasının yanında, hissedar sayısının fazla olması, belediye hizmetlerinden ( su, elektrik, haberleşme, ulaşım, kanalizasyon) yararlanmadığı gibi olumsuz özellikleri de bulunmaktadır.

SONUÇ :Taşınmazın genel durumu, yıllık getireceği net gelir ve mevkisinde bulunan taşınmazların, Serbest piyasadaki Emsal alım-satım değerleri, İmar Uygulaması yapılmamış Kadastro Parseli olduğu, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında kaldığı, imara alınmadığı, arsa vasfı kazanmadığı, belediye hizmetlerinden (su, elektrik, haberleşme, ulaşım, aydınlatma, kanalizasyon)yararlanmadığı, arazinin tarımsal özelliği yeterince iyi olduğu, yüzölçümünün çok küçük olması, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde olması, ulaşımın çok kolay olması, hissedar sayısının fazla olması, taşınmazın dikili kuru tarım arazisi niteliğinde olması, gibi olumlu ve olumsuz özellikleri dikkate alınarak ve üzerinde bulunan 60 -70 yaşlarındaki bakımlı zeytin ağaçlarıyla birlikte yapılan değerlendirmede m2 fiyatı 350,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Adresi : Sırasöğüt Mah. 115 Ada 5 Parsel Şahinbey / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 3.139,54 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.098.839,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Dosyasındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2025 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 14:20

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, SIRASÖĞÜT Mahalle/Köy, SIRASÖĞÜT MAH. Mevkii, 119 Ada, 94 Parsel, TAPU KAYDI : tapu kaydına istinaden bu taşınmaz, Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Sırasöğüt Mahallesi, Karayokuş Mevkü, Ada 119, Parsel 94? de kayıtlıdır. Yüzölçümü 17.571,13 m2 olup, Tapu kaydında cinsi tarla olarak belirti tapu kaydında taşınmazın Döne KANAR ve Müşterekleri adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.

İMAR DURUMU : Dava konusu Taşınmazın, Şahinbey Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.11.2023 tarihli İmar Durumu yazısına istinaden, Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Sırasöğüt Mahallesi, Karayokuş Mevki, Ada 119, Parsel 94' de kayıtlı bulunan taşınmazın 1/1.000 ölçekli Uygulaması İmar Planı dışında olup, İmara alınmadığı, Arsa vasfı kazanmadığı, Kadastro Parseli olduğu belirtilmektedir.

TAŞINMAZIN GENEL DURUMU VE DEĞERİ : Tapu kaydında cinsi zeytinlik olarak belirtilmiştir. Keşif esnasında da dava konusu taşınmazın üzerinde buğday ekili olduğu, dikili ve yapılı hiç bir şeyin olmadığı, Artezyen kuyusunun ve sulama imkanlarının bulunmadığı, kırmızı topraklı, taşınmazın işlendiği, sürüldüğü, yabancı ot mücadelesinin yapıldığı, % 2-3 eğimli olduğu, topoğrafik yapısının düz olduğu, toprak profili ve derinliğinin iyi olduğu, drenaj ve erozyon probleminin olmadığı, su tutma kapasitesinin iyi olduğu, taşınmazın tek parça halinde olduğu

ve makineli tarıma uygun olduğu, kadastro parseli olduğu, kuş uçuşu olarak, Sırasöğüt Mahallesine 1-1,5 km mesafede olması, Gaziantep- Kilis Devlet Karayoluna 16-17 km mesafede olması, Gaziantep Şehir Merkezine 20-21 km, köylere giden asfalta cepheli olması, yüzölçümünün küçük olması, etrafında bağ evlerinin olması, alınıp satılabilen ve tercih edilen yerlerden olduğu, ulaşımının çok kolay olmasından dolayı işgücü temini ve üretilen her türlü ürünün pazara ulaştırılmasının yanında, hissedar sayısının fazla olması, belediye hizmetlerinden ( su, elektrik, haberleşme, ulaşım, kanalizasyon) yararlanmadığı gibi olumsuz özellikleri de bulunmaktadır.

SONUÇ :Taşınmazın genel durumu, yıllık getireceği net gelir ve mevkisinde bulunan taşınmazların, Serbest piyasadaki Emsal alım-satım değerleri, İmar Uygulaması yapılmamış Kadastro Parseli olduğu, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında kaldığı, imara alınmadığı, arsa vasfı kazanmadığı, Kadastro Parseli olduğu, belediye hizmetlerinden ( su, elektrik, haberleşme, ulaşım, aydınlatma, kanalizasyon) yararlanmadığı, arazinin tarımsal özelliğinin yeterince iyi olduğu, yüzölçümünün küçük olması, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde olması, ulaşımın çok kolay olması, mahallelere ve şehir merkezine giden asfalta cepheli olması, hissedar sayısının fazla olması, taşınmazın kuru tarım arazisi niteliğinde olması, gibi olumlu ve olumsuz özellikleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmede m2 fiyatı 275,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Adresi : Sırasöğüt Mah. 119 Ada 94 Parsel Şahinbey / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 17.571,13 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.832.060,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Dosyasındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 14:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, SIRASÖĞÜT Mahalle/Köy, SIRASÖĞÜT MAH. Mevkii, 119 Ada, 93 Parsel, TAPU KAYDI : tapu kaydına istinaden bu taşınmaz, Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Sırasöğüt Mahallesi, Karayokuş Mevkii, Ada 119, Parsel 93 de kayıtlıdır. Yüzölçümü 11.503,24 m2 olup, Tapu kaydında cinsi zeytinlik olarak belirtilmiştir. tapu kaydında taşınmazın Döne KANAR ve Müşterekleri adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.

İMAR DURUMU : Dava konusu Taşınmazın, Şahinbey Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.11.2023 tarihli İmar Durumu yazısına istinaden, Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Sırasöğüt Mahallesi, Karayokuş Mevki, Ada 119, Parsel 93' de kayıtlı bulunan taşınmazın 1/1.000 ölçekli Uygulaması İmar Planı dışında olup, İmara alınmadığı, Arsa vasfı kazanmadığı, Kadastro Parseli olduğu belirtilmektedir.

TAŞINMAZIN GENEL DURUMU VE DEĞERİ : Tapu kaydında cinsi zeytinlik olarak belirtilmiştir. Keşif esnasında da dava konusu taşınmazın üzerinde buğday ekili olduğu, dikili ve yapılı hiç bir şeyin olmadığı, Artezyen kuyusunun ve sulama imkanlarının bulunmadığı, kırmızı topraklı, taşınmazın işlendiği, sürüldüğü, yabancı ot mücadelesinin yapıldığı, % 2-3 eğimli olduğu, topoğrafik yapısının düz olduğu, toprak profili ve derinliğinin iyi olduğu, drenaj ve erozyon probleminin olmadığı, su tutma kapasitesinin iyi olduğu, taşınmazın tek parça halinde olduğu ve makineli tarıma uygun olduğu, kadastro parseli olduğu, kuş uçuşu olarak, Sırasöğüt Mahallesine 1-1,5 km mesafede olması, Gaziantep- Kilis Devlet Karayoluna 16-17 km mesafede olması, Gaziantep Şehir Merkezine 20-21 km, köylere giden asfalta cepheli olması, yüzölçümünün küçük olması, etrafında bağ evlerinin olması, alınıp satılabilen ve tercih edilen yerlerden olduğu, ulaşımının çok kolay olmasından dolayı işgücü temini ve üretilen her türlü ürünün pazara ulaştırılmasının yanında, hissedar sayısının fazla olması, belediye hizmetlerinden ( su, elektrik, haberleşme, ulaşım, kanalizasyon) yararlanmadığı gibi olumsuz özellikleri de bulunmaktadır.

SONUÇ :Taşınmazın genel durumu, yıllık getireceği net gelir ve mevkisinde bulunan taşınmazların, Serbest piyasadaki Emsal alım-satım değerleri, İmar Uygulaması yapılmamış Kadastro Parseli olduğu, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında kaldığı, imara alınmadığı, arsa vasfı kazanmadığı, Kadastro Parseli olduğu, belediye hizmetlerinden ( su, elektrik, haberleşme, ulaşım, aydınlatma, kanalizasyon) yararlanmadığı, arazinin tarımsal özelliğinin yeterince iyi olduğu, yüzölçümünün küçük olması, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde olması, ulaşımın çok kolay olması, mahallelere ve şehir merkezine giden asfalta cepheli olması, hissedar sayısının fazla olması, taşınmazın kuru tarım arazisi niteliğinde olması, gibi olumlu ve olumsuz özellikleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmede m2 fiyatı 275,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Adresi : Sırasöğüt Mah. 119 Ada 93 Parsel Şahinbey / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 11.503,24 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.163.391,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Dosyasındadır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2025 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 14:40

24/12/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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