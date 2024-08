GAZİANTEP ŞEHİTKÂMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle 14/08/2024 Çarşamba günü tabloda belirtilen saatlerde Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonunda (Sanayi Mah. 60739 Nolu Cd. No:2 Şehitkamil/GAZİANTEP) ihale Komisyonunca (Encümenince) ayrı ayrı satışı yapılacaktır.





Sıra No Mahalle Ada Parsel Alanı

m² Niteliği,

İmar durumu Rayiç Bedeli

m²/TL Muhammen Bedel (TL) G.Teminat (%3)(TL) İhale saati Ödeme Şekli 1 Aydınlar 4568 6 2212,41 Arsa

Sanayi 10.500,00 23.230.305,00 696.909,15 13.00 %25 Peşin + 3 Taksit 2 Güvenevler 7834 2 3202,40 Arsa

Ticaret 15.000,00 48.036.000,00 1.441.080,00 13.15 3 Beylerbeyi 6386 7 6630,04 Arsa

Tick E=1.80 15.000,00 99.450.600,00 2.983.518,00 13.30 4 Belkıs 7949 2 2859,05 Arsa

Tick E=1.80 15.000,00 42.885.750,00 1.286.572,50 13.45 5 Belkıs 5850 7 3985,81 Arsa

Konut E=1.50 12.000,00 47.829.720,00 1.434.891,60 14.00 6 Belkıs 5851 11 3384,73 Arsa

Konut E=1.50 12.000,00 40.616.760,00 1.218.502,80 14.15 7 Belkıs 5860 10 3211,19 Arsa

Konut E=1.50 12.000,00 38.534.280,00 1.156.028,40 14.30 8 Taşlıca 7336 2 1654,21 Arsa

Küçük Sanayi 12.000,00 19.850.520,00 595.515,60 14.45 9 Taşlıca 653 6 792,31 Arsa

Küçük Sanayi 12.000,00 9.507.720,00 285.231,60 15.00 Peşin 10 Taşlıca 119 19 481,50 Arsa

Küçük Sanayi 12.000,00 5.778.000,00 173.340,00 15.15 11 Taşlıca 585 16 200,00 Arsa

Küçük Sanayi 12.000,00 2.400.000,00 72.000,00 15.30 12 Taşlıca 586 1 322,44 Arsa

Küçük Sanayi 12.000,00 3.869.280,00 116.078,40 15.45 13 Taşlıca 586 2 201,78 Arsa

Küçük Sanayi 12.000,00 2.421.360,00 72.640,80 16.00 14 Taşlıca 586 3 201,98 Arsa

Küçük Sanayi 12.000,00 2.423.760,00 72.712,80 16.15 15 Belkıs 1913 7 334,35 Arsa

D(Dubleks) 8.000,00 2.674.800,00 80.244,00 16.30 16 Belkıs 2035 165 159,66 Arsa

D(Dubleks) 8.000,00 1.277.280,00 38.318,40 16.45 17 Beylerbeyi 415 8 390,25 Arsa

A-2 8.000,00 3.122.000,00 93.660,00 17.00



İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine veya ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ Vakıfbank TR220001500158007261186649 İBAN NOLU HESABINA açıklama kısmına Mah. , Ada, Parsel bilgileri belirtilerek 1.000,00TL karşılığında (geri ödemesiz) Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğünden(Sanayi Mah. 60739 Nolu Cd. No:2 Şehitkamil/GAZİANTEP) temin edebilirler.

İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Tebligata esas adres beyanı ve e-mail adresi,

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

h) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce alınan güncel belge,

i) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

j)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat-şartname bedeli hariç) vereceklerdir

B) İstekli tüzel kişi ise;

a)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Tebligata esas adres beyanı ve e-mail adresi,

c)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,

d)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

g) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce alınan güncel belge,

i) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

j)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat-şartname bedeli hariç) vereceklerdir.

*Geçici Teminat için hesap No” Vakıfbank Gaziantep Şubesi TR470001500158007311552770 Şehitkamil Belediyesi İhale teminat Hesabı “şeklindedir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

İhaleye iştirak edeceklerin, teklif zarfını istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Sanayi Mah. 60739 Nolu Cd. No:2 Şehitkamil/GAZİANTEP) adresine;

-13/08/2024 Salı günü en geç saat:16.30 a kadar, teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden idare sorumlu değildir.

Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, (taşınmazlara KDV uygulanmayacaktır.)

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur

