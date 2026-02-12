T.C.

GAZİANTEP

KADASTRO MAHKEMESİ

04.02.2026

Sayı : 2019/227 Esas

İLAN METNİ

Gaziantep Kadastro Mahkemesinin 2019/227 Esas 2025/149 Karar sayılı dosyasında;

1-Davacı Üzeyir Akyol'un, Gaziantep ili, Nurdağı ilçesi, Gökçedere mh. 114 parsel sayılı taşınmaza yönelik davası yönünden kadastro tespit tarihinden sonraki satın almaya dayanan davasının, görev yönünden reddi ile mahkememizin görevsizliğine,

2-Görevsizlik kararının süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmesi halinde kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize başvurarak dava dosyasının görevli ve yetkili mahkemeye gönderilmesinin talep edilmesi halinde dosyanın görevli ve yetkili Nurdağı Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine,

3-Bu dava bakımından Yargılama giderleri ve vekalet ücreti hususunun görevli ve yetkili mahkemece değerlendirilmesine,

4-Dosyanın süresi içerisinde Nurdağı Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesinin talep edilmemesi halinde davanın 6100 sayılı yasanın 20/1 maddesi uyarınca açılmamış sayılmasına ve yargılama giderine hükmedileceği hususunun taraflara ihtarına,

B-)1-Dosya arasında mevcut olan Harita bilirkişisi Hayriddin Bozkurt imzalı 06/01/2011 tarihli rapor ve rapora ekli krokide (A) ve (C) harfleri ile gösterilen alanın, Gaziantep ili, Nurdağı İlçesi, Gökçedere mahallesi, 114 parsel numarasıyla Hazine adına tespit ve tapuya tesciline,

2-Dosya arasında mevcut olan Harita bilirkişisi Hayriddin Bozkurt imzalı 06/01/2011 tarihli rapor ve rapora ekli krokide (B) harfi ile gösterilen 57.993 m²'lik alanın Gaziantep ili, Nurdağı ilçesi, Gökçedere mahallesi, SON ada ve SON parsel numarası verilerek tamamı 20 Pay kabul edilerek aşağıda adı ve miktarı yazılı şekilde hisse oranlarında tespit ve tapuya tesciline,

- 2 payın; tüm araştırmalara rağmen T.C kimlik numarası ve mirasçıları tespit edilemediğinden 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 13.maddesinin A fıkrasının c bendi uyarınca ÖLÜ olduğu belirtilerek Şıho kızı Hüsne adına tespit ve tapuya tesciline,

-2 payın; ; tüm araştırmalara rağmen T.C kimlik numarası ve mirasçıları tespit edilemediğinden 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 13.maddesinin A fıkrasının c bendi uyarınca ÖLÜ olduğu belirtilerek ALİ kızı AYŞE adına tespit ve tapuya tesciline

-2 payın; tüm araştırmalara rağmen mirasçıları tespit edilemediğinden 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 13.maddesinin A fıkrasının c bendi uyarınca ÖLÜ olduğu belirtilerek ALİ kızı, 37939364408 T.C Kimlik numaralı ZEYNEP adına tespit ve tapuya tesciline

-5 payın ; tüm araştırmalara rağmen mirasçıları tespit edilemediğinden 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 13.maddesinin A fıkrasının c bendi uyarınca ÖLÜ olduğu belirtilerek İBRAHİM kızı , 30364616920 T.C Kimlik numaralı HATİCE adına Tespit ve tapuya tesciline

- 6 payın; 28918664992 T.C kimlik numaralı muris Hasan Atılgan'ın mahkememiz 09/10//2025 tarihli veraset ilamında belirtilen mirasçıları ve hisseleri de dikkate alınarak ve taşınmazda muris Hasan Atılgan'a düşen 6 payın karşılığı toplam 3.79.330.560 hisse kabul edilerek;

-2 payın; 46588075856 T.C kimlik numaralı muris Mehmet Atılgan'ın mahkememiz 09/10//2025 tarihli veraset ilamında belirtilen mirasçıları ve hisseleri de dikkate alınarak ve taşınmazda muris Mehmet Atılgan'a düşen 2 payın karşılığı toplam1.589.575.680 hisse kabul edilerek;

-1 payın ; 46570076410 T.C kimlik numaralı muris Halil Atılgan'ın mahkememiz 09/10//2025 tarihli veraset ilamında belirtilen mirasçıları ve hisseleri de dikkate alınarak ve taşınmazda muris Halil Atılgan'a düşen 1 payın karşılığı toplam72 hisse kabul edilerek; Adlarına tapuya tespit ve tesciline karar verilmiştir.

Bozo ve Meyrey kızı 1960 doğ. Yüksel Rençber - Bayram ve Sultan kızı 1976 doğ. Elif Yaşar- Ömer ve Zeliha oğlu 1981 doğ. Murat Kaya-İsmail Hakkı ve Ayşe oğlu 1970 doğ. Osman Nurettin Yıldırım- Hasan ve Nermin oğlu 1978 doğ. İlker Yıldırım'ın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilememiştir.

Karar tebliği ve temyiz dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02399687