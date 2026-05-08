GAZİANTEP İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ
2021/1 İFLAS
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ'NDEN
İFLASIN KAPATILMASINA İLİŞKİN İLAN
MÜFLİS : GÜNEY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 4350175636 VKN
Yukarıda belirtilen müflis hakkında verilmiş olan iflasın Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/362 Esas, 2025/507 Karar ve 29/05/2025 tarihli sayılı ilamı ile İcra ve İflas Kanunu'nun 254. maddesi gereği KAPATILMASINA karar verilmiş olup söz konusu karar 08/04/2026 tarihinde kesinleşmiştir.
İflasın kapatılmasına ilişkin ilam incelenmek üzere dosyada hazır bulundurulmakta olduğu ilanen tebliğ olunur. 05/05/2026
