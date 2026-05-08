GAZİANTEP İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2026 00:52

T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2021/1 İFLAS

GAZİANTEP İCRA DAİRESİ'NDEN
İFLASIN KAPATILMASINA İLİŞKİN İLAN

MÜFLİS GÜNEY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 4350175636 VKN

Yukarıda belirtilen müflis hakkında verilmiş olan iflasın Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/362 Esas, 2025/507 Karar ve 29/05/2025 tarihli sayılı ilamı ile İcra ve İflas Kanunu'nun 254. maddesi gereği KAPATILMASINA karar verilmiş olup söz konusu karar 08/04/2026 tarihinde kesinleşmiştir.

İflasın kapatılmasına ilişkin ilam incelenmek üzere dosyada hazır bulundurulmakta olduğu ilanen tebliğ olunur. 05/05/2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02463631

 