GAZİANTEP İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

GAZİANTEP

İCRA DAİRESİ

2019/100660 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/100660 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, Emek Mahalle, 421 Ada, 6 Parsel, Beş ve çatı Kat, 11 Nolu Bağımsız Bölümdeki daire satışa çıkartılmıştır. Daire, binanın 5.katındadört oda, misafir salonu ve müştemilatları olduğu görülmüştür. Çatı katında ise iki oda ve müştemilatları bulunmaktadır, bu iki kat daha sonradan tadilat yapılıp iki ayrı bağımsız bölüm şeklinde kullanıldığı görülmüştür. Konu edilen B.B. Mesken Batı Güney Doğu cephelidir. Mesken olarak düzenlenmiş bu yapı betonarme olarak yapılmış, duvarlar ince sıva üzeri macunluboyalıdır, ıslak zemin tabanları seramik ilekaplıdır, oda tabanları ve misafir salonu tabanı iseparke ile kaplıdır, iç doğramalar ahşap olup üzeri yağlı boyalıdır, dış doğramalar ise PVC den imal edilmiştir, mutfak, lv. wc. Banyo duvarları fayansla kaplıdır,bu meskenin her iki katın toplam inşaat alanı ise 350 m² dir. Kullanım alanı ise 300 m² olarak tespit edilmiştir. Konu edilen bu taşınmaz kaloriferle ısıtılmaktadır, bina asansörlüdür, bu taşınmaz şehrin batısında bir bölgede bulunmaktadır, taşınmazın çevresi genellikle yapılaşmış olup, bu çevre yapılaşması genellikle imara uygun olarak yapılaştığı görülmüştür. Taşınmazın her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı görülmüştür.

Adresi : Emek Mh Cemil Alevli Cd No.33 Mimoza Apt. K: 5 D: 11 Şehitkamil / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 1.239 m²

Arsa Payı : 234/2396

İmar Durumu :İmar planında ayrık nizam dörtkatlı konut yapı adasına gelmektedir

Kıymeti : 7.225.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:09

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:09

Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 10:09

24/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

