GAZİANTEP İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2024/1 İFLAS

GAZİANTEP İCRA DAİRESİ'NDEN

İKİNCİ (2.) ALACAKLILAR TOPLANTISI İLÂNI

MÜFLİS : UĞUR İHRACAT İTHALAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 8860022559 Vergi Nolu,

İncilipınar Mah. Nail Bilen Cad. Ugur Plaza Sit. Uğur Plaza Apt. No: 5/86 Şehitkamil/G.ANTEP

Müflis hakkındaki iflasın kesinleşmiş olması nedeni ile; İİK'nun 237, 238 ve 239. maddeleri gereğince müflis hakkındaki ikinci (2.) alacaklılar toplantısının 07/01/2026 Çarşamba günü saat 14:00’de GAZİANTEP ADALET SARAYI EK HİZMET BİNASI 1. KAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 103 NOLU ODA İFLAS BÜROSU'nda yapılmasına karar verilmiştir.

Alacağı tamamen veya kısmen kabul edilen alacaklılar ile alacağı tamamen veya kısmen reddedilen alacaklılardan İİK, m. 235 maddesine göre ilgili Ticaret Mahkemesine kayıt kabul davası açıp toplantıya katılabileceklerdir. Toplantıya katılacak alacaklıların belirtilen gün ve saatte toplantı mahallinde bizzat hazır bulunmaları veya yetkili bir vekil ile kendilerini temsil ettirmeleri hususu İİK, m. 237 ve devamı maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur. 10/11/2025

#ilangovtr Basın no ILN02332984