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GAZİANTEP İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

GAZİANTEP İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 00:00

T.C.
GAZİANTEP 17/12/2024
İCRA DAİRESİ
2024/1 İFLAS

GAZİANTEP İCRA DAİRESİ'NDEN
İFLAS AÇILIŞ İLANI

Dosya No : 2024/1 İFLAS

Müflisin Adı ve Adresi : UĞUR İHRACAT İTHALAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 8860022559 Vergi Nolu,
İNCİLİ PINAR MAHALLESİ NAİL BİLEN CAD. UGUR PLAZA SİT. UĞUR PLAZA APT. NO: 5/86 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/756 Esas dosyasının 28/11/2024 Tarihli duruşma tutanağı ile 8860022559 Vergi Numaralı, Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 16573 sicil numarasında kayıtlı yukarıda ünvanı yazılı müflisin İFLASINA, iflasın 28/11/2024 tarih ve saat 12:29 itibarı ile açılmasına karar verilmiştir. Müflisin iflas tedbir ve tasfiye işlemlerine Müdürlüğümüzün yukarıda esas numarası belirtilen 2024/1 İflas dosyasından başlanılmıştır. İİK'nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02142403