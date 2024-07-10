GAZİANTEP ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN KAMU KONUTLARI SATIŞ İLANI

S.

N

O İLÇESİ MAHALLE ADA PAR

SEL ANA

TAŞINMAZ YÜZ

ÖLÇÜM (M2) ARSA PAYI BAĞ.

IMSIZ

BÖ

LÜM NİTE

LİĞİ BL

OK NO KAT

NO BAĞ. BÖL. NO DAİRE PROJE ALANI (M2) DA

İRE

TİPİ FİİLİ

DUR

UMU ÖNCE

LİKLİ

ALIM

HAKKI TAHMİNİ BEDEL

(TL) GECİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ

1 Şehit

kamil Budak 694 182 5.097,79 322,

86 Mes

ken A Zemin 1 143,00 3+1 Dolu Var 5.850.000,00 585.000,00 23.07.

2024 09:00

2 Şehit

kamil Budak 694 182 5.097,79 322,

86 Mes

ken A 2 5 143,00 3+1 Dolu Var 6.000.000,00 600.000,00 23.07.

2024 09:15

3 Şehit

kamil Budak 694 182 5.097,79 322,

86 Mes

ken B Zemin 1 143,00 3+1 Dolu Var 5.850.000,00 585.000,00 23.07.

2024 09:30

4 Şehit

kamil Budak 694 182 5.097,79 203,

91 Mes

ken C 1 3 101,00 2+1 Dolu Var 4.150.000,00 415.000,00 23.07.

2024 09:45

5 Şehit

kamil Budak 694 182 5.097,79 203,

91 Mes

ken C 1 4 101,00 2+1 Dolu Yok 4.150.000,00 415.000,00 23.07.

2024 10:00

6 Şehit

kamil Budak 694 180 5.658,30 168,

25 Mes

ken D Zemin 1 124,00 3+1 Dolu Var 4.000.000,00 400.000,00 23.07.

2024 10:15

7 Şehit

kamil Budak 694 180 5.658,30 168,

25 Mes

ken D Zemin 2 124,00 3+1 Dolu Var 4.000.000,00 400.000,00 23.07.

2024 10:30

8 Şehit

kamil Budak 694 180 5.658,30 178,

80 Mes

ken D 1 3 131,00 3+1 Dolu Var 4.500.000,00 450.000,00 23.07.

2024 10:45

9 Şehit

kamil Budak 694 180 5.658,30 178,

80 Mes

ken D 1 4 131,00 3+1 Dolu Var 4.500.000,00 450.000,00 23.07.

2024 11:00

10 Şehit

kamil Budak 694 180 5.658,30 178,

80 Mes

ken D 3 8 131,00 3+1 Dolu Var 4.500.000,00 450.000,00 23.07.

2024 11:15

11 Şehit

kamil Budak 694 180 5.658,30 178,

80 Mes

ken E 2 6 131,00 3+1 Dolu Var 4.500.000,00 450.000,00 23.07.

2024 11:30

12 Şehit

kamil Budak 694 180 5.658,30 178,

80 Mes

ken E 3 7 131,00 3+1 Dolu Var 4.500.000,00 450.000,00 23.07.

2024 14:00

13 Şehit

kamil Budak 694 180 5.658,30 178,

80 Mes

ken E 3 8 131,00 3+1 Dolu Var 4.500.000,00 450.000,00 23.07.

2024 14:15

14 Şehit

kamil Budak 694 180 5.658,30 178,

80 Mes

ken E 4 10 131,00 3+1 Dolu Var 4.400.000,00 440.000,00 23.07.

2024 14:30

15 Şehit

kamil Budak 694 180 5.658,30 178,

80 Mes

ken F 1 5 131,00 3+1 Dolu Var 4.500.000,00 450.000,00 23.07.

2024 14:45

16 Şehit

kamil Budak 694 180 5.658,30 178,

80 Mes

ken F 1 6 131,00 3+1 Dolu Var 4.500.000,00 450.000,00 23.07.

2024 15:00

17 Şehit

kamil Budak 694 180 5.658,30 178,

80 Mes

ken F 3 9 131,00 3+1 Dolu Var 4.500.000,00 450.000,00 23.07.

2024 15:15

18 Şehit

kamil Budak 694 180 5.658,30 178,

80 Mes

ken F 3 10 131,00 3+1 Dolu Var 4.500.000,00 450.000,00 23.07.

2024 15:30

19 Şehit

kamil Budak 694 180 5.658,30 178,

80 Mes

ken F 4 11 131,00 3+1 Dolu Var 4.400.000,00 440.000,00 23.07.

2024 15:45

20 Şehit

kamil Budak 694 180 5.658,30 178,

80 Mes

ken F 4 12 131,00 3+1 Dolu Var 4.400.000,00 440.000,00 23.07.

2024 16:00

1- Yukarıda tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının (lojman) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümler ile 4706 sayılı Kanunun 4. maddesinin 5 ila 11. fıkralarına göre satış ihaleleri yapılacaktır.

2- İhalesi yapılacak taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde "Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi" toplantı salonunda toplanacak komisyonca yapılacaktır.

3- İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) bedelsiz olarak görülebilir.

4.1- Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;

a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,

b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,

c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.

4.2-Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

4.3- Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

4.4- Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

5.a- Geçici teminat makbuzunu (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler).Geçici teminat tutarının nakit olarak ödenmek istenilmesi halinde Gaziantep Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün veznesine ödenerek, ödemeye ilişkin olarak Gaziantep Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak alındı belgesinin, geçici teminat tutarının banka yoluyla ödenmek istenilmesi halinde ise geçici teminat tutarının "T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı" adına kayıtlı bulunan Ziraat Bankası TR 02 0001 0000 42 0000 1000 5432 IBAN numaralı banka hesabına “Adı Soyadı/Ünvanı -T.C. Kimlik Numarası/Vergi Numarası ve Mahalle-Ada-Parsel Nolu taşınmaz ihalesi geçici teminatı” şeklinde açıklama yazdırılmak suretiyle yatırılarak, ödemeye ilişkin Gaziantep Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak muhasebe işlem fişini İhale Komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

5.b-Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgah ilmuhaberi)

5.c- Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres beyanı)

5.d- Gerçek kişiler için TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

6- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

7- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Hazine taşınmazlarının satışında satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL' ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısım için %0.5 (binde beş), 10 Milyon TL' yi aşan kısım için %0.25 (on binde yirmi beş) Döner Sermaye İşlem Bedeli alınacaktır.