T.C. GAZİANTEP 8. AİLE MAHKEMESİ

06.11.2025

Sayı : 2023/1039 Esas

İLAN METNİ

Davacı Cevdet tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış ve çıkarılan tebligatlarımız iade dönmüştür. Bu nedenle mahkememizce yazılan gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı tarafından açılan davanınkabulü ile tarafların boşanmalarına karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:

1- Davacının davasının KISMEN KABULÜNE,

2- Davacının TMK'nın 162. Maddesine dayalı boşanma isteminin reddine,

3- Davacının TMK'nın 166/1 maddesine dayalı boşanma isteminin kabulü ile;

-Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Bedir Mahallesi, Cilt No:55, Hane No:55, BSN:84'de nüfusa kayıtlı Veli ve Zeynep oğlu Gaziantep 01.01.1958 doğumlu 329******** TC kimlik nolu CEVDET DOĞAÇ ile 29.11.2001 tarihinde evlendiği Hollanda uyruklu Nicolaasdymphinamaria ve Petronella kızı 30.09.1981 doğumlu Mariaelisabethpetronella Vanberkel'in TMK'nın 166/1.maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

İş bu ilan metninin tebliğinden itibaren iki haftalık yasal ve kesin süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yolu açık olmak üzereverilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

İLGİLİ KİŞİ : MARİA ELİSABETH VAN BERKEL DOĞAÇ -

