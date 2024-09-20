T.C. GAZİANTEP 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2021/148 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle; Davacı vekili tarafından açılan Miras bırakan ÖKKEŞ ERALP'ın mirasçılık belgesini almak ve mirasçısı olup olmadığını tespit etmek amacıyla TMK 594. Maddesi uyarınca murisin mirasçılarının, hak sahiplerinin tespit ve mahkememize başvurularının sağlanması için ilan yapılmasına karar verilmiş olup ÖKKEŞ ERALP'ın (1328 doğumlu) mirasçılarının bu ilanın yapıldığı tarihten en geç 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri, aksi halde hiç bir mirasçının başvurmaması halinde ÖKKEŞ Eralp'ın mirasının davacılara geçeceği ihtar olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02091960