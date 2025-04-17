GAZİANTEP 5. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. GAZİANTEP 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/366 Esas

DAVALI : BASİL BİLAS Ali Baba Mahallesi İstiklal Sokak No:14 İç Kapı No:1 Şahinbey/ GAZİANTEP

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce davacı tarafından sunulan istinaf başvuru dilekçesini içerir tebliğ evrakının iade dönmesi sebebiyle istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı taraf istinaf başvuru dilekçesine özetle; tarafların 01/01/2015 tarihinde evlenip bu evlilikten iki çocuklarının dünyaya geldiğini, tarafların Suriye uyruklu olmaları sebebiyle ülkelerinde çıkan iç savaştan sonra 2017 yılında çocuklar ile beraber Türkiye'ye sığındıklarını, geçimsizliğin meydana gelmesinde davalı tarafın tam kusurlu olmasına rağmen ilk derece mahkemesi tarafından hatalı değerlendirme yapılarak davacı tarafın geçimsizliğe ilişkin iddialarını dinletmiş olduğu tanık beyanlarıyla ispatlayamaması nedenlerine dayandırılarak davanın reddine karar verildiği belirtilerek istinaf kanun yoluna başvurulduğu hususu istinaf başvuru dilekçesinin tebliği yerine tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 10/04/2025

#ilangovtr Basın no ILN02207695